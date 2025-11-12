O "mundo obscuro" de Musk, onde os chefes vão a casa garantir que trabalhadores estão realmente doentes

A investigação jornalística do Tesla Files (em português, “ficheiros da Tesla) trouxe a público muitos segredos sobre o dia-a-dia da empresa de Elon Musk e as falhas de segurança dos seus automóveis, mas a "caixa de pandora" parece não ter fundo. Sönke Iwersen, jornalista alemão e responsável pela investigação, veio à Web Summit Lisboa desvelar mais um pouco do “mundo obscuro” que lhe ocupou mais de dois anos – e que também começa a ter efeitos negativos no seus próprio país. “Como a procura caiu e as vendas da Tesla caíram a pique, 50% na Alemanha, a empresa está a passar por momentos muito difíceis. Agora, o responsável da Tesla na Alemanha começou a insultar os seus próprios funcionários, dizendo que são preguiçosos. E se faltam ao trabalho, se ligam a dizer que estão doentes – e isto é difícil de acreditar –, o próprio patrão da Tesla Alemanha visita os funcionários. Ele vai a casa deles”, revelou, numa conferência na Web Summit, moderada pelo também jornalista norte-americano Rob Pegraro, especialista em temas de tecnologia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante a desavença com os sindicatos – que Musk considera serem “fantoches” da concorrência, como a Volkswagen e a Mercedes –, o patrão decidiu cortar salários, diz Iwersen. “Claro isto não é legal, mas demora muito tempo intentar uma ação judicial”, lamentou. Nada disto surpreendeu Iwersen, que em julho deste ano publicou o livro “Tesla files” onde retrata os abusos dentro da companhia, seja com trabalhadores, seja com os consumidores. Acedeu a mais de 23 mil documentos (pelas mãos de um trabalhador da empresa e denunciante anónimo que, embora absolvido, passou meses a fio com problemas na justiça) e percebeu, por exemplo, que havia indicações específicas para não responder a reclamações de clientes que diziam que o piloto automático dos carros Tesla cometia erros, não respondia a ordens e os colocava em perigo.

A necessidade de confirmar a veracidade destes dados acabou a dar à equipa de investigação do jornal alemão "Handelsblatt" mais provas das “más condutas” da Tesla. A primeira estratégia foi simples: pegar nos dados que tinham, muitos deles com informações salariais, e confrontar os trabalhadores com eles. A falta de resposta sobre as perguntas significava muitas vezes um “sim”. “Ligávamos e perguntávamos. ‘Sei que trabalha na Tesla e também sei que, no ano passado, ganhou 65 mil dólares, e por aí fora’. E, depois, do outro lado da linha, fazia-se silêncio e perguntavam: ‘Como é que sabe isso?’”, relatou. A confirmação viria também pela própria voz da Tesla que, confrontada com os dados, enviou mensagens a tentar travar o trabalho. “Recebemos uma carta enorme a dizer que esta informação foi roubada e que não deveríamos usá-la. Disseram também que, se a usássemos, entrariam com um processo e tudo mais. Era exatamente o que queríamos ouvir”.

