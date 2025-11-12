Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Pelo menos 42 migrantes desaparecem após naufrágio de barco na costa da Líbia

12 nov, 2025 - 10:21 • Olímpia Mairos

Quatro sudaneses, dois nigerianos e um camaronês foram resgatados.

A+ / A-

Pelo menos 42 migrantes estão desaparecidos e são dados como mortos após o naufrágio de um barco de borracha ao largo da costa da Líbia, informou esta quarta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a entidade, as autoridades líbias conseguiram resgatar sete sobreviventes — quatro sudaneses, dois nigerianos e um camaronês — que ficaram à deriva no mar durante seis dias, depois de a embarcação, que transportava 49 pessoas, ter virado nas proximidades do campo petrolífero de Al Buri.

“Tragicamente, 42 pessoas continuam desaparecidas e são consideradas mortas, incluindo 29 do Sudão, oito da Somália, três dos Camarões e duas da Nigéria”, informou a OIM em comunicado, citado pela agência Reuters.

O mar Mediterrâneo continua a ser uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo, com centenas de mortes registadas todos os anos em tentativas de travessia rumo à Europa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)