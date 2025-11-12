Pelo menos 42 migrantes desaparecem após naufrágio de barco na costa da Líbia

Pelo menos 42 migrantes estão desaparecidos e são dados como mortos após o naufrágio de um barco de borracha ao largo da costa da Líbia, informou esta quarta-feira a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Segundo a entidade, as autoridades líbias conseguiram resgatar sete sobreviventes — quatro sudaneses, dois nigerianos e um camaronês — que ficaram à deriva no mar durante seis dias, depois de a embarcação, que transportava 49 pessoas, ter virado nas proximidades do campo petrolífero de Al Buri.

“Tragicamente, 42 pessoas continuam desaparecidas e são consideradas mortas, incluindo 29 do Sudão, oito da Somália, três dos Camarões e duas da Nigéria”, informou a OIM em comunicado, citado pela agência Reuters.

O mar Mediterrâneo continua a ser uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo, com centenas de mortes registadas todos os anos em tentativas de travessia rumo à Europa.