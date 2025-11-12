Ouvir
Procurador-geral espanhol garante inocência em caso de fuga de informação confidencial

12 nov, 2025 - 22:25 • Diogo Camilo

Álvaro García Ortiz é acusado de partilhar com a comunicação social o conteúdo de uma troca de emails entre o gabinete do procurador regional e o advogado que representava Alberto Gonzalez Amador, a figura central num caso de fraude fiscal e o namorado de Isabel Diaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid e uma das figuras do PP.

O procurador-geral de Espanha, Álvaro García Ortiz, defendeu esta quarta-feira a sua inocência no caso de alegada fuga de informação confidencial sobre um caso de fraude fiscal que envolve o namorado de Isabel Diaz Ayuso, presidente da Comunidade de Madrid e uma das figuras do PP.

Em audiência, García Ortiz despiu a toga antes de se sentar numa cadeira para garantir aos juízes do Supremo Tribunal que não libertou qualquer informação sobre o caso.

O processo alega que o procurador-geral espanhol partilhou com a comunicação social o conteúdo de uma troca de emails entre o gabinete do procurador regional e o advogado que representava Alberto Gonzalez Amador, a figura central no caso de fraude fiscal.

Nas mensagens divulgadas pela imprensa, o advogado fazia uma proposta de que o seu cliente reconheceria duas das acusações de fraude fiscal em troca de um acordo negocial, para evitar a prisão.

"Não o fiz. A primeira vez que recebi as notícias [da fuga de informação] foi quando o El Mundo [jornal espanhol] publicou a história a citar o email", garantiu García Ortiz.

Antes do procurador-geral, vários jornalistas e editores têm vindo a testemunhar nos últimos dias, garantindo que García Ortiz não era a sua fonte das notícias e que tiveram acesso à informação antes do próprio, mas não revelaram quem seria a sua fonte.

Durante a sua audiência esta quarta-feira, o procurador-geral revisitou o dia em que a informação foi revelada e confirmou que apagou toda as informações do seu telemóvel, justificando que o faz com frequência: "Tenho uma funcionalidade de eliminação automática ativada em 24 horas para muitas conversas", explicou.

O julgamento deverá terminar esta quinta-feira, com o autor da queixa, o advogado Alberto Gonzalez Amador, a esperar uma condenação.

