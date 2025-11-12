"Rainha da bitcoin" condenada a 12 anos de prisão por ligação a esquema de pirâmide

A cabecilha de um longo esquema em pirâmide na China, que lesou quase 130 mil investidores, foi esta terça-feira condenada a 11 anos e oito meses de prisão no Reino Unido, por lavagem de dinheiro proveniente da fraude, que transformou em criptomoedas que agora valem mais de 5,4 mil milhões de euros.

Qian Zhimin, de 47 anos, chegou ao Reino Unido com passaporte falso em setembro de 2017, e declarou-se culpada em setembro de duas acusações de lavagem de dinheiro, numa investigação que levou a polícia britânica a apreender mais de 61 mil bitcoins - considerada uma das maiores apreensões de criptomoedas da história.

"Foi a arquiteta deste crime do início ao fim. O seu motivo foi pura ganância", declarou a juíza Sally-Ann Hales durante a sentença.

Entre 2014 e 2017, Qian comandou um esquema de fraude financeira através da sua empresa Lantian Gerui, a partir da qual 128 mil pessoas investiram aproximadamente 40 mil milhões de yuans - ou cerca de 4,85 mil milhões de euros -, com uma parte significativa a ter sido desviada.

Com o dinheiro da fraude, Qian e os seus cúmplices terão gastado mais de 11,5 milhões de euros em jóias, enquanto algumas das vítimas perderam as suas economias, casas ou casamentos.

Mais de 80 pessoas foram condenadas na China e Qian tinha a polícia em seu encalço, mas conseguiu escapar à prisão e fugir para o Reino Unido, onde permaneceu em liberdade durante seis anos.

Apesar da sentença, há ainda uma batalha legal sobre o destino da bitcoin apreendida e que irá decidir como as vítimas da fraude serão ressarcidas. Os advogados de Qian Zhimin defendem que a chinesa nunca teve a intenção de fraudar ninguém e que a "subida astronómica do valor da bitcoin significa que o montante necessário para indemnizar as vítimas será muito maior".