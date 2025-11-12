Rússia diz estar pronta para retomar negociações de paz com a Ucrânia em Istambul

A última ronda de conversas presenciais entre as duas partes ocorreu na cidade turca a 23 de julho, sem avanços concretos desde então.

Segundo o diplomata Alexei Polishchuk, as autoridades turcas têm feito repetidos apelos para o reatar do diálogo entre Moscovo e Kiev.

A Rússia está disposta a retomar as negociações de paz com a Ucrânia em Istambul, informou esta quarta-feira a agência estatal TASS, citando um funcionário do Ministério das Relações Exteriores russo.

A Turquia, que mantém laços diplomáticos com a Rússia e com a Ucrânia, atua como mediadora desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

O governo turco tem insistido na importância de reabrir canais de comunicação para encontrar uma solução negociada para a guerra.

Até o momento, não há qualquer reação por parte da Ucrânia.

De acordo com a agência Reuters, as forças armadas ucranianas lançaram nas últimas horas um ataque contra a fábrica Stavrolen, na cidade russa de Stavropol. Há relatos de explosões e incêndio no perímetro da fábrica, que produz componentes para drones e materiais para outros tipos de equipamento militar russo.

Já o Ministério da Defesa da Rússia disse, esta quarta-feira, que as suas forças expulsaram as tropas ucranianas de Sukhyi Yar, um pequeno assentamento ao sul das cidades de Pokrovsk e Myrnohrad.