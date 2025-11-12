Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Rússia diz estar pronta para retomar negociações de paz com a Ucrânia em Istambul

12 nov, 2025 - 09:46 • Olímpia Mairos

Até o momento, não há qualquer reação por parte da Ucrânia.

A+ / A-

A Rússia está disposta a retomar as negociações de paz com a Ucrânia em Istambul, informou esta quarta-feira a agência estatal TASS, citando um funcionário do Ministério das Relações Exteriores russo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o diplomata Alexei Polishchuk, as autoridades turcas têm feito repetidos apelos para o reatar do diálogo entre Moscovo e Kiev.

A última ronda de conversas presenciais entre as duas partes ocorreu na cidade turca a 23 de julho, sem avanços concretos desde então.

Negociações entre Ucrânia e Rússia em Istambul terminam com impasse

Guerra na Ucrânia

Negociações entre Ucrânia e Rússia em Istambul terminam com impasse

Delegação russa aponta para um cessar-fogo de "doi(...)

A Turquia, que mantém laços diplomáticos com a Rússia e com a Ucrânia, atua como mediadora desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

O governo turco tem insistido na importância de reabrir canais de comunicação para encontrar uma solução negociada para a guerra.

Até o momento, não há qualquer reação por parte da Ucrânia.

De acordo com a agência Reuters, as forças armadas ucranianas lançaram nas últimas horas um ataque contra a fábrica Stavrolen, na cidade russa de Stavropol. Há relatos de explosões e incêndio no perímetro da fábrica, que produz componentes para drones e materiais para outros tipos de equipamento militar russo.

Já o Ministério da Defesa da Rússia disse, esta quarta-feira, que as suas forças expulsaram as tropas ucranianas de Sukhyi Yar, um pequeno assentamento ao sul das cidades de Pokrovsk e Myrnohrad.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)