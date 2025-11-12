Trump "sabia das raparigas", alegou Jeffrey Epstein em novos emails

Jeffrey Epstein alegou que Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), sabia das raparigas que Epstein traficava com fins sexuais. A revelação surge em novos emails de Jeffrey Epstein, revelados pelos democratas na Câmara dos Representantes. Os três emails, revelados pelos democratas na comissão de supervisão e reforma do governo, fazem parte de materiais entregues pelos responsáveis do espólio de Epstein aos investigadores da comissão — encarregue de investigar o caso de Jeffrey Epstein, que morreu em 2019. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Claro que ele sabia das raparigas, pois ele pediu à Ghislaine [Maxwell] para parar", afirma Epstein num email de 2019 para o escritor Michael Wolff, em que refere que Trump lhe pediu "para sair" do clube de Mar-a-Lago, na Flórida. Ghislaine Maxwell é uma coconspiradora na rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Condenada em 2021 por tráfico sexual infantil, está atualmente a cumprir pena de prisão de 20 anos numa prisão de segurança mínima no Texas, para onde foi transferida este verão.

"Quero que percebas que o cão que não ladrou é Trump", escreve Epstein a Maxwell em 2011, aparentemente referindo que Trump não tinha revelado detalhes sobre as suas atividades criminosas. Depois, referiu: uma vítima "passou horas na minha casa com ele", e Trump "nunca foi mencionado uma única vez". Noutra troca de emails, de 2015, Michael Wolff revela que a CNN planeia questionar Trump sobre a relação com Jeffrey Epstein. Depois, diz que Epstein o deve "deixar entalar-se sozinho", porque Trump negar ter estado "no avião ou na casa" e dá a Epstein "moeda de troca política". "Podes entalá-lo de uma forma que potencialmente gera um benefício pessoal para ti, ou, se parecer que ele pode ganhar, podes salvá-lo, gerando uma dívida", escreve Wolff, numa altura em que Donald Trump ainda era apenas um dos muitos candidatos à nomeação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2016. A seguir, diz: "É possível que, quando questionado, ele vá dizer que o Jeffrey é um grande tipo e ficou com má fama e é uma vítima do politicamente correto, que vai ser proibido num regime Trump".