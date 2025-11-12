"Turistas sniper": Itália investiga viagens a Sarajevo em que se pagava para matar

A procuradoria-geral de Milão abriu uma investigação sobre italianos que pagaram a elementos do exército Sérvio-Bósnio por viagens a Sarajevo para matar cidadãos durante o cerco de quatro anos, entre 1992 e 1996, na guerra da Bósnia.

A investigação, que também envolve cidadãos de outras nacionalidades, incide sobre "turistas sniper", que alegadamente pagaram para participar no disparo de tiros de sniper em algumas ruas de Sarajevo. Os tiros eram disparados aleatoriamente contra civis, incluindo crianças, nas ruas. Mais de 10 mil pessoas morreram durante o cerco de Sarajevo.

Os pagamentos terão sido realizados a soldados do exército de Radovan Karadžić, o ex-líder sérvio-bósnio que, em 2016, foi considerado culpado de genocídio e outros crimes contra a humanidade. Estes turistas pagavam para ser transportados para colinas à volta da Sarajevo, para disparar contra as pessoas.

Os procuradores de Milão investigam acusações de homicídio voluntário agravado por crueldade e motivos abjetos. A queixa que deu origem à investigação aponta que estas pessoas voaram de Trieste para Belgrado na companhia aérea Aviogenex, e os pagamentos estariam entre os 80 mil e os 100 mil euros — com preços mais altos para disparar contra crianças.