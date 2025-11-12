Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Vinte soldados turcos mortos em queda de avião na Geórgia

12 nov, 2025 - 09:01 • Lusa

Vídeos amadores filmados por testemunhas do acidente mostram a aeronave a cair em espiral, deixando um rasto de fumo branco.

A+ / A-

20 soldados turcos morreram na sequência da queda de um avião de carga militar no leste da Geórgia, na terça-feira, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Defesa da Turquia.

As autoridades turcas, que divulgaram os nomes e fotos das 20 vítimas, ainda não mencionaram possíveis causas para a queda do aparelho C-130.

Não houve sobreviventes, ainda de acordo com a Turquia.

O avião levantou voo em Ganja, no oeste do Azerbaijão, com destino à Turquia, tendo caído logo após entrar em espaço aéreo georgiano, na tarde de terça-feira.

Os destroços da aeronave foram localizados no final da tarde de terça-feira, a poucos quilómetros da fronteira com o Azerbaijão.

Vídeos amadores filmados por testemunhas do acidente mostram a aeronave a cair em espiral, deixando um rasto de fumo branco.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse estar "profundamente triste" com o acidente e expressou as condolências aos familiares das vítimas.

"Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires", afirmou.

As autoridades georgianas anunciaram a abertura de uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

As aeronaves C-130 Hercules são aviões de transporte militar de fabrico norte-americano, desenvolvidos pela Lockheed Martin e produzidos desde a década de 1950.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos durante megaoperação contra o grupo Comando Vermelho

"É uma chacina". Moradores da favela no Brasil choram (...)

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)