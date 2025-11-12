Vinte soldados turcos mortos em queda de avião na Geórgia

20 soldados turcos morreram na sequência da queda de um avião de carga militar no leste da Geórgia, na terça-feira, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Defesa da Turquia.

As autoridades turcas, que divulgaram os nomes e fotos das 20 vítimas, ainda não mencionaram possíveis causas para a queda do aparelho C-130.

Não houve sobreviventes, ainda de acordo com a Turquia.

O avião levantou voo em Ganja, no oeste do Azerbaijão, com destino à Turquia, tendo caído logo após entrar em espaço aéreo georgiano, na tarde de terça-feira.

Os destroços da aeronave foram localizados no final da tarde de terça-feira, a poucos quilómetros da fronteira com o Azerbaijão.

Vídeos amadores filmados por testemunhas do acidente mostram a aeronave a cair em espiral, deixando um rasto de fumo branco.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse estar "profundamente triste" com o acidente e expressou as condolências aos familiares das vítimas.

"Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires", afirmou.

As autoridades georgianas anunciaram a abertura de uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

As aeronaves C-130 Hercules são aviões de transporte militar de fabrico norte-americano, desenvolvidos pela Lockheed Martin e produzidos desde a década de 1950.