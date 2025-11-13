Ataque de larga escala da Rússia sobre Kiev faz pelo menos três feridos

A Rússia lançou um ataque em larga escala contra Kiev na noite desta quinta-feira, com centenas de mísseis e drones.

A informação foi confirmada pelo autarca da capital ucraniana, Vitaliy Klitschko, que afirma que as forças de defesa aérea estão a funcionar e apela a ucranianos que se mantenham em abrigos.

Segundo o autarca, um prédio residencial de cinco andares foi atingido pelos destroços dos mísseis e que um incêndio deflagrou num prédio residencial de vários andares. Noutro distrito de Kiev, os destroços dos mísseis caíram sobre uma escola.

Para já, Klitschko confirma três feridos e pelo menos duas pessoas hospitalizadas devido aos ataques.

"No bairro de Dnipro, onde destroços atingiram um prédio residencial de cinco andares, um dos andares inferiores foi danificado e dois apartamentos estão em chamas. Nove pessoas foram evacuadas do prédio", escreveu no seu canal de Telegram, onde tem vindo a atualizar informações.

A Força Aérea ucraniana confirmou que mísseis russos tiveram Kiev e outras regiões do país como alvo.