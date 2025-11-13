Ouvir
BBC pede desculpas a Trump, mas rejeita indemnização de mil milhões de dólares

13 nov, 2025 - 23:00 • Redação, com Reuters

Presidente da BBC enviou uma carta pessoal à Casa Branca com "arrependimento" pela edição e garantias de que não planeia voltar a transmitir o documentário.

A+ / A-

A BBC pediu desculpa ao presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, devido à edição de um discurso do próprio a 6 de janeiro de 2032, emitida no programa "Panorama".

O documentário "Trump: Uma Segunda Hipótese?" ("Trump: A Second Chance?", em inglês) foi transmitido às vésperas das eleições de 2024.

Em causa está a incitação à violência, tal como a emissora britânica reconheceu esta quinta-feira, após a equipa ter decidido incluir, na narrativa do documentário, um clipe que parecia dar a entender que Trump incentivou o ataque ao Capitólio pelos apoiantes republicanos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Este pedido de desculpas é uma tentativa da BBC evitar a ameaça de ação judicial por parte do presidente dos EUA, mas a corporação já rejeitou uma eventual acusação de difamação. Para além de não querer envolver a justiça nesta polémica, a BBC negou a indemnização multimilionária proposta por Trump de mil milhões de dólares.

Após Trump anunciar esta quarta-feira que sentia a "obrigação" de processar a BBC, o presidente da emissora, Samir Shah, apressou-se a enviar uma carta pessoal à Casa Branca com "arrependimento" pela edição e garantias de que não planeia voltar a transmitir o documentário, aceitando o pedido dos advogados norte-americanos.

“Embora a BBC lamente sinceramente a forma como o excerto de vídeo foi editado, discordamos veementemente de que exista fundamento para uma queixa de difamação”, manifesta Shah.

A fuga de informações internas que acusavam a BBC de parcialidade – incluindo na forma como editou um discurso de Trump em 2021, no dia em que os seus apoiantes invadiram o Capitólio – levou à demissão dos dois principais dirigentes da empresa.

A BBC está a precaver, nesta polémica, a melhor resposta à ameaça legal desde a revolta de Trump à edição do programa.

