BBC pede desculpas a Trump, mas rejeita indemnização de mil milhões de dólares

A BBC pediu desculpa ao presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, devido à edição de um discurso do próprio a 6 de janeiro de 2032, emitida no programa "Panorama".

O documentário "Trump: Uma Segunda Hipótese?" ("Trump: A Second Chance?", em inglês) foi transmitido às vésperas das eleições de 2024.

Em causa está a incitação à violência, tal como a emissora britânica reconheceu esta quinta-feira, após a equipa ter decidido incluir, na narrativa do documentário, um clipe que parecia dar a entender que Trump incentivou o ataque ao Capitólio pelos apoiantes republicanos.

Este pedido de desculpas é uma tentativa da BBC evitar a ameaça de ação judicial por parte do presidente dos EUA, mas a corporação já rejeitou uma eventual acusação de difamação. Para além de não querer envolver a justiça nesta polémica, a BBC negou a indemnização multimilionária proposta por Trump de mil milhões de dólares.

Após Trump anunciar esta quarta-feira que sentia a "obrigação" de processar a BBC, o presidente da emissora, Samir Shah, apressou-se a enviar uma carta pessoal à Casa Branca com "arrependimento" pela edição e garantias de que não planeia voltar a transmitir o documentário, aceitando o pedido dos advogados norte-americanos.