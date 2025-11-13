Ouvir
Gripe das aves

Espanha avança para confinamento total de aves de capoeira

13 nov, 2025 - 17:07 • Redação, com Lusa

Sem data final prevista, esta decisão do Ministério da Agricultura espanhola está alargada a todo o país, incluindo as explorações caseiras.

A Espanha avançou esta quinta-feira para confinamento total de todas as aves criadas ao ar livre devido à gripe aviária. Sem data final prevista, esta decisão do Ministério da Agricultura espanhola está alargada a todo o território.

A partir desta quinta-feira também vão ser afetadas as explorações biológicas e as caseiras para autoconsumo. O isolamento aviário é a medida mais severa que o executivo pode adotar, dado que algumas regiões do país, como Andaluzia, Aragão, Castela e Leão e Catalunha, já estavam confinadas desde segunda-feira por maior risco.

Até ao momento, contam-se em Espanha 14 focos de gripe aviária em aves de capoeira, cinco em aves em cativeiro e 68 em aves selvagens com o vírus H5N1, segundo o ministério. A proibição da criação e manutenção ao ar livre das aves pretende controlar a propagação da doença, face ao aumento do risco de expansão do vírus altamente contagioso e mortal.

“A tendência (do risco) é para piorar”, reconheceu esta quinta-feira Emilio García Muro, diretor-geral da Sanidade da Produção Agroalimentar e Bem-Estar Animal, segundo jornal ABC.

Apesar do aumento do preço médio dos ovos em 18% – três vezes superior à meda da União Europeia de acordo com os dados do Eurostat – e risco de escassez nos mercados espanhóis, a diretora da Federação Espanhola de Empresas do Setor da Produção de Ovos, Mari Luz de Santos, garantiu que esta inflação "nada tem a ver com o confinamento" decretado pelo Governo espanhol.

São muitos os frangos, galinhas, perus, patos e até os próprios ovos que podem encubar a gripe das aves e Espanha ordena que todas as aves sejam mantidas em ambientes fechados – e não se esperam melhoras com a chegada do inverno.

"Risco de disseminação da gripe das aves é elevado", alerta Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

O número total de focos detetados este ano, em Por(...)

Esta tendência pode-se repetir nas próximas semanas em Portugal, já que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) alertou esta quarta-feira que o "risco de disseminação da gripe das aves é elevado", contabilizando 31 focos de infeção.

"Face ao acentuado aumento do número de focos, o risco de disseminação da doença entre aves selvagens e aves domésticas é elevado", confirmou a DGAV, adiantando que os distritos de Aveiro e Santarém são as zonas com situação sanitária mais grave.

A Bélgica, França e Países Baixos também decretaram nesta quinta-feira a entrada em vigor de confinamentos destes animais.

Na Europa registaram-se 139 surtos de gripe das aves em explorações avícolas, segundo dados do sistema europeu para doenças animais (ADIS), entre 1 de julho e 5 de novembro.

