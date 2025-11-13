Espanha avança para confinamento total de aves de capoeira

A Espanha avançou esta quinta-feira para confinamento total de todas as aves criadas ao ar livre devido à gripe aviária. Sem data final prevista, esta decisão do Ministério da Agricultura espanhola está alargada a todo o território.

A partir desta quinta-feira também vão ser afetadas as explorações biológicas e as caseiras para autoconsumo. O isolamento aviário é a medida mais severa que o executivo pode adotar, dado que algumas regiões do país, como Andaluzia, Aragão, Castela e Leão e Catalunha, já estavam confinadas desde segunda-feira por maior risco.

Até ao momento, contam-se em Espanha 14 focos de gripe aviária em aves de capoeira, cinco em aves em cativeiro e 68 em aves selvagens com o vírus H5N1, segundo o ministério. A proibição da criação e manutenção ao ar livre das aves pretende controlar a propagação da doença, face ao aumento do risco de expansão do vírus altamente contagioso e mortal.

“A tendência (do risco) é para piorar”, reconheceu esta quinta-feira Emilio García Muro, diretor-geral da Sanidade da Produção Agroalimentar e Bem-Estar Animal, segundo jornal ABC.



Apesar do aumento do preço médio dos ovos em 18% – três vezes superior à meda da União Europeia de acordo com os dados do Eurostat – e risco de escassez nos mercados espanhóis, a diretora da Federação Espanhola de Empresas do Setor da Produção de Ovos, Mari Luz de Santos, garantiu que esta inflação "nada tem a ver com o confinamento" decretado pelo Governo espanhol.

São muitos os frangos, galinhas, perus, patos e até os próprios ovos que podem encubar a gripe das aves e Espanha ordena que todas as aves sejam mantidas em ambientes fechados – e não se esperam melhoras com a chegada do inverno.