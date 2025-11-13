Estados Unidos põem fim a paralisação governamental 43 dias depois

Foram 43 dias, mas uma votação na Câmara dos Representantes durante a madrugada desta quinta-feira colocou fim à mais longa paralisação governamental dos Estados Unidos.

Com 222 votos a favor e 209 contra, a câmara controlada pelo Partido Republicano garante assim que milhares de funcionários federais possam receber os seus salários. A lei já passou no Senado e será promulgada por Donald Trump ainda durante a noite desta quarta-feira, segundo a Casa Branca, colocando um fim oficial ao "shutdown".

Um representante republicano do Arizona, David Schweikert, descreveu o cenário como um "episódio de Seinfeld": "Passámos 40 dias nisto e ainda não sei qual foi o argumento do episódio", disse.

Na segunda-feira, a lei tinha passado no Senado após oito votações, com 60 votos a favor e 40 contra, conseguido com o apoio de oito democratas - Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin e o independente Angus King.

