Hipertensão entre crianças e adolescentes quase duplicou em 20 anos

A taxa de hipertensão arterial em crianças e adolescentes com menos de 19 anos quase duplicou entre 2000 e 2020, passando de cerca de 3% para mais de 6%, indica um estudo publicado esta quarta-feira.

A meta-análise, divulgada na revista The Lancet Child & Adolescent Health, precisa que em 2020 a doença afetava 114 milhões de jovens em todo o mundo e indica que a obesidade contribui significativamente para o aumento da hipertensão infantil.

"O aumento quase duas vezes da hipertensão arterial infantil ao longo de 20 anos deve constituir um alerta para os profissionais de saúde e cuidadores", afirma o coautor do estudo Igor Rudan, citado num comunicado sobre do estudo.

"Mas a boa notícia é que podemos tomar medidas agora, como melhorar os esforços de rastreio e prevenção, para ajudar a controlar a hipertensão nas crianças e reduzir os riscos de complicações de saúde adicionais no futuro", acrescenta o médico, diretor do Centro de Investigação em Saúde Global do Instituto Usher, na Universidade de Edimburgo, no Reino Unido.

Os investigadores, que analisaram dados de 96 estudos envolvendo mais de 443.000 crianças em 21 países, verificaram que quase 19% das crianças e adolescentes obesos eram afetados pela doença, em comparação com menos de 3% dos considerados como tendo um peso saudável.

"A obesidade pode causar outros problemas de saúde, como a resistência à insulina e alterações nos vasos sanguíneos, o que dificulta a manutenção da pressão arterial em níveis saudáveis", explicam.

O estudo permitiu ainda descobrir que a forma como a pressão arterial é medida em crianças e adolescentes pode afetar as estimativas de prevalência.

Quando confirmada por um profissional de saúde, em pelo menos três consultas presenciais, a prevalência foi estimada em aproximadamente 4,3%, mas incluindo avaliações fora do consultório, "em ambulatório ou domiciliária, a prevalência de hipertensão sustentada subiu para cerca de 6,7%".