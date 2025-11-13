Hitler sofria de doença rara que afetava desenvolvimento dos órgãos sexuais

O ditador alemão Adolf Hitler sofria da síndrome de Kallmann, uma perturbação genética que dificulta uma puberdade normal e o desenvolvimento dos órgãos sexuais, de acordo com análises de ADN reveladas por um documentário do Canal 4, do Reino Unido.

O programa, intitulado "ADN de Hitler: Projeto de um Ditador", a transmitir no sábado, embora alguns detalhes tenham sido antecipados esta quinta-feira. A investigação foi liderada pela geneticista Turi King, que em 2012 identificou os restos mortais do rei Ricardo III de Inglaterra (1483-1485).

O ADN de Hitler foi estudado a partir de um pedaço de tecido ensanguentado do sofá onde o ditador nazi acabou com a própria vida no final da Segunda Guerra Mundial.

Em maio de 1945, soldados Aliados percorreram o bunker de Hitler em Berlim e um deles guardou um pedaço de tecido do sofá onde ele se suicidou. Esse pedaço de tecido foi agora analisado em profundidade para sequenciar o ADN de Hitler (1889-1945).

O que é a síndrome de Kallmann?

A descoberta da síndrome de Kallmann coincide com os registos médicos da prisão de Landsberg, onde Hitler esteve detido em 1923, descobertos por investigadores alemães em 2010. Os documentos indicam que o ditador nazi apresentava criptorquidia direita, ou seja, a descida incompleta de um dos testículos.

Até 10% das pessoas com síndrome de Kallmann também apresentam micropénis e os sintomas mais frequentes são níveis baixos ou flutuantes de testosterona, de acordo com especialistas.