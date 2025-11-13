Ouvir
Em Destaque
Guerra no Médio Oriente

Israel recebeu corpo de refém do Hamas na Faixa de Gaza

13 nov, 2025 - 23:06 • Diogo Camilo

Corpo foi identificado como Meny Godard, morto durante o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023.

O gabinete de Benjamin Netanyahu confirmou esta quinta-feira a entrega de mais um corpo de um refém a Israel pelo Hamas através da Cruz Vermelha.

O corpo foi identificado como Meny Godard, que vivia perto da Faixa de Gaza e foi morto durante o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023. Tinha 73 anos na altura da sua morte, que foi oficialmente registada a 8 de dezembro de 2023.

Sem estar prevista a transferência de cadáveres, o braço armado do Hamas anunciou que iria fazer a entrega do corpo por volta das 20h00 locais (18h00 em Lisboa), com o corpo a ter sido identificado em menos de três horas.

Na Faixa de Gaza permanecem corpos de três reféns.

Durante o acordo de cessar-fogo em outubro, o Hamas libertou corpos de 20 reféns que sobreviveram durante os últimos dois anos, em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos de Israel.

O acordo previa ainda que sejam devolvidos os corpos de 28 reféns em troca da entrega dos corpos de 360 membros do Hamas.

