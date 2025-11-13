"Quantas mulheres?": Trump oferece perfumes e faz pergunta incómoda ao presidente da Síria

A visita do presidente da Síria à Casa Branca aconteceu na segunda-feira, mas um vídeo com Donald Trump está a torná-la viral nas redes sociais.

Durante a visita histórica de Ahmed al-Sharaa - a primeira vez de um presidente sírio a Washington desde a independência do país -, Trump presenteou o chefe de Estado com um frasco da sua linha de perfumes e borrifou o chefe de Estado com o cheiro.

"Isto é o cheiro de um homem. É a melhor fragância", diz Trump, antes de oferecer o perfume e dizer que tem outro para a sua mulher.

Depois segue-se uma pergunta incómoda de Trump ao presidente da Síria: "Quantas mulheres? Só uma? Com vocês nunca se sabe", responde, após al-Sharaa confirmar que tem apenas uma mulher.