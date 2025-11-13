"Quantas mulheres?": Trump oferece perfumes e faz pergunta incómoda ao presidente da Síria

13 nov, 2025 - 23:49 • Diogo Camilo
A visita do presidente da Síria à Casa Branca aconteceu na segunda-feira, mas um vídeo com Donald Trump está a torná-la viral nas redes sociais.
Durante a visita histórica de Ahmed al-Sharaa - a primeira vez de um presidente sírio a Washington desde a independência do país -, Trump presenteou o chefe de Estado com um frasco da sua linha de perfumes e borrifou o chefe de Estado com o cheiro.
"Isto é o cheiro de um homem. É a melhor fragância", diz Trump, antes de oferecer o perfume e dizer que tem outro para a sua mulher.
Depois segue-se uma pergunta incómoda de Trump ao presidente da Síria: "Quantas mulheres? Só uma? Com vocês nunca se sabe", responde, após al-Sharaa confirmar que tem apenas uma mulher.
Depois da visita, Trump disse nas redes sociais esperar a voltar a encontrar o líder sírio.
Al-Sharaa, de 43 anos, assumiu a presidência da Síria no ano passado, após derrubar o regime de Bashar al-Assad, e este é o segundo encontro com Trump, depois de os dois se terem reunido na Arábia Saudita há cerca de seis meses.