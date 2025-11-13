Ouvir
Estados Unidos

Trump acusa democratas de "fazerem de tudo para desviar atenções"

13 nov, 2025 - 00:42

Em resposta a novas revelações do caso Epstein, em que emails comprovam que o presidente dos Estados Unidos estava a par do tráfico sexual de raparigas menores, Trump afirma que não deve haver "desvios" do shutdown que acontece nos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta quarta-feira o Partido Democrata de "fazer de tudo para desviar atenções" da situação de shutdown no país, respondendo desta forma à revelação de novos emails de Jeffrey Epstein, em que o próprio alegou que Trump "sabia das raparigas" que Epstein traficava com fins sexuais.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump defende que não deve haver "desvios".

"Não pode haver desvios para o Epstein ou qualquer outra coisa. Quaisquer republicanos envolvidos devem focar-se apenas em tornar acessível o nosso país e resolver os danos causados pelos democratas", escreveu.

A votação para o fim do shutdown nos Estados Unidos acontece durante a madrugada desta quinta-feira e poderá colocar fim a um impasse que decorre há 43 dias.

Em três emails revelados na comissão de supervisão e reforma do governo estão materiais entregues pelos responsáveis do espólio de Epstein aos investigadores da comissão — encarregue de investigar o caso de Jeffrey Epstein, que morreu em 2019.

Num desses emails, Epstein refere que Trump lhe pediu "para sair" do clube de Mar-a-Lago, na Flórida, e confirma que o presidente dos Estados Unidos estava a par do tráfico sexual de raparigas menores.

"Claro que ele sabia das raparigas, pois ele pediu à Ghislaine [Maxwell] para parar", afirma Epstein num email de 2019 para o escritor Michael Wolff.

