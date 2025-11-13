Trump acusa democratas de "fazerem de tudo para desviar atenções"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta quarta-feira o Partido Democrata de "fazer de tudo para desviar atenções" da situação de shutdown no país, respondendo desta forma à revelação de novos emails de Jeffrey Epstein, em que o próprio alegou que Trump "sabia das raparigas" que Epstein traficava com fins sexuais.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump defende que não deve haver "desvios".

"Não pode haver desvios para o Epstein ou qualquer outra coisa. Quaisquer republicanos envolvidos devem focar-se apenas em tornar acessível o nosso país e resolver os danos causados pelos democratas", escreveu.

A votação para o fim do shutdown nos Estados Unidos acontece durante a madrugada desta quinta-feira e poderá colocar fim a um impasse que decorre há 43 dias.