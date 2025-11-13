Trump assina lei que põe fim a paralisação governamental 43 dias depois

Donald Trump já assinou o pacote aprovado no Congresso para colocar fim à mais longa paralisação governamental da história dos Estados Unidos da América.

Foram 43 dias, mas uma votação na Câmara dos Representantes durante a madrugada desta quinta-feira colocou fim ao shutdown.

Com 222 votos a favor e 209 contra, a câmara controlada pelo Partido Republicano garante assim que milhares de funcionários federais possam receber os seus salários.

Na cerimónia de assinatura no Salão Oval, o Presidente norte-americano agradeceu aos senadores democratas que votaram com os republicanos por terem mudado de opinião e garantiu que não permitirá outra "extorsão" nas futuras negociações orçamentais, que, na sua opinião, não deveriam ser tão complicadas de resolver com a maioria republicana no Congresso.

Donald Trump apelou mesmo ao fim da regra que leva a que aconteça paralisações, caso o Congresso não chegue a um acordo. "Isto nunca voltaria a acontecer", acrescentou.

Um representante republicano do Arizona, David Schweikert, descreveu o cenário como um "episódio de Seinfeld": "Passámos 40 dias nisto e ainda não sei qual foi o argumento do episódio", disse.

Na lei que passou na Câmara dos Representantes, apenas dois republicanos votaram contra o projeto, Thomas Massie do Kentucky e Greg Steube, da Flórida, enquanto seis democratas votaram a favor.

Na segunda-feira, a lei tinha passado no Senado após oito votações, com 60 votos a favor e 40 contra, conseguido com o apoio de oito democratas - Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin e o independente Angus King.