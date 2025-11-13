Von der Leyen diz que ativos russos são a forma mais eficaz de financiar a Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou esta quinta-feira que a utilização de ativos russos congelados é a forma mais eficaz de financiar a Ucrânia.

Segundo a líder europeia, os Estados-Membros da União Europeia dispõem de três opções para apoiar financeiramente o país, sendo o empréstimo de reparação baseado nesses ativos a alternativa mais eficiente.

Num discurso no Parlamento Europeu, Von der Leyen explicou que as outras possibilidades seriam recorrer à margem orçamental da UE para angariar fundos ou permitir que os próprios Estados-Membros o façam individualmente.

“A terceira opção é criar um empréstimo de reparação com base nos ativos russos imobilizados. Concedemos um empréstimo à Ucrânia, que será reembolsado caso a Rússia pague as reparações”, detalhou.

Para a presidente da Comissão Europeia, esta solução representa “a maneira mais eficaz de apoiar a defesa e a economia da Ucrânia”.

O chamado empréstimo de reparação é “a forma mais clara de fazer a Rússia compreender que o tempo não está do seu lado”, afirmou von der Leyen, acrescentando que “vamos mostrar que, se necessário, estamos nisto para o longo prazo”.