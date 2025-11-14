Autocarro colide com paragem e faz três mortos e vários feridos na Suécia

14 nov, 2025 - 15:27 • Daniela Espírito Santo com Reuters
Três pessoas morreram e outras ficaram feridas quando um autocarro embateu numa paragem de autocarros no centro de Estocolmo, esta sexta-feira, de acordo com informações do jornal sueco "Expressen".
As autoridades não adiantam quantas pessoas terão morrido e garantem ser ainda cedo para determinar a causa do acidente. O autocarro não transportava passageiros, disse à Reuters um porta-voz do serviço de resgate de Estocolmo.
Em comunicado, a polícia adianta que o acidente aconteceu ao início da tarde na paragem de Valhallavägen, perto de uma faculdade. "Várias pessoas foram atropeladas pelo autocarro", acrescentam as autoridades.
"A polícia, os serviços de resgate e várias ambulâncias estão no local", é dito do incidente, que foi classificado como "negligência grave", mas desconhecem-se para já as causas.
"O motorista do autocarro foi detido, mas isso é um procedimento habitual num incidente deste tipo", afirmou o porta-voz da polícia local, acrescentando que não há, até ao momento, qualquer informação que aponte este acidente como um ataque.
Em reação, o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, já lamentou e confirmou não saber a causa do acidente.
Jag har nåtts av det tragiska beskedet att flera personer har omkommit och skadats vid en busshållsplats i centrala Stockholm. Människor som kanske var på väg hem till familj, vänner eller en lugn kväll hemma.— Ulf Kristersson (@SwedishPM) November 14, 2025
Vi vet ännu inte orsaken till detta, men just nu är mina tankar…
"Os meus pensamentos estão sobretudo com os afetados e com as suas famílias", escreveu Kristersson numa publicação na rede social X (antigo Twitter).
[Em atualização]