Autocarro colide com paragem e faz três mortos e vários feridos na Suécia

Três pessoas morreram e outras ficaram feridas quando um autocarro embateu numa paragem de autocarros no centro de Estocolmo, esta sexta-feira, de acordo com informações do jornal sueco "Expressen".

As autoridades não adiantam quantas pessoas terão morrido e garantem ser ainda cedo para determinar a causa do acidente. O autocarro não transportava passageiros, disse à Reuters um porta-voz do serviço de resgate de Estocolmo.

Em comunicado, a polícia adianta que o acidente aconteceu ao início da tarde na paragem de Valhallavägen, perto de uma faculdade. "Várias pessoas foram atropeladas pelo autocarro", acrescentam as autoridades.

"A polícia, os serviços de resgate e várias ambulâncias estão no local", é dito do incidente, que foi classificado como "negligência grave", mas desconhecem-se para já as causas.

"O motorista do autocarro foi detido, mas isso é um procedimento habitual num incidente deste tipo", afirmou o porta-voz da polícia local, acrescentando que não há, até ao momento, qualquer informação que aponte este acidente como um ataque.



Em reação, o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, já lamentou e confirmou não saber a causa do acidente.