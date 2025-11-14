Autocarro desgovernado mata três pessoas na Suécia. Motorista detido

Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas quando um autocarro embateu numa paragem de autocarros no centro de Estocolmo, esta sexta-feira, de acordo com informações do jornal sueco "Expressen". Uma doença súbita do motorista pode estar na origem do acidente, avança a polícia local, classificando-o já como "negligência grave". O motorista já foi detido e está a ser interrogado pelas autoridades para averiguarem e determinarem, com certezas, a causa do acidente que aconteceu às 15h40 locais (14h40 no fuso horário português). Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As autoridades não adiantam mais pormenores das pessoas que terão morrido. O autocarro não transportava passageiros e deslocava-se em baixa velocidade, disse à Reuters um porta-voz do serviço de resgate de Estocolmo. "Ainda há duas pessoas gravemente feridas e no hospital", confirmou a assessora de imprensa de Estocolmo, Michelle Marcher, ao "Expressen". Oito ambulâncias estão no local.

‼️🇸🇪 – Central Stockholm, Sweden



A public bus just rammed a bus stop at Valhallavägen in Östermalm, central Stockholm. Several ppl killed as it hit the bus shelter, acc to the police.



The bus driver was arrested and the incident is being investigated as aggravated manslaughter. pic.twitter.com/SsSNq0rzkK — David Roth-Lindberg (@RothLindberg) November 14, 2025

Em comunicado, a polícia adianta que o acidente aconteceu ao início da tarde na paragem de Valhallavägen, perto de uma faculdade. "Várias pessoas foram atropeladas pelo autocarro", acrescentam as autoridades. "A polícia, os serviços de resgate e várias ambulâncias estão no local", é dito do incidente. O líder da linha de emergência sueca, Magnus Åkervik, já referiu que "este é um grande acidente". "Vou ter pesadelos", testemunhou uma mulher na rua do acidente fatal. Relatando o "horrível" cenário ao jornal local sueco, a testemunha disse ter visto várias pessoas feridas e mortas no chão. Uma moradora perto do local do acidente também disse ter ouvido "um estrondo" no momento do embate com a paragem de autocarros.



Em reação, o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, já lamentou e confirmou não saber a causa do acidente.

Jag har nåtts av det tragiska beskedet att flera personer har omkommit och skadats vid en busshållsplats i centrala Stockholm. Människor som kanske var på väg hem till familj, vänner eller en lugn kväll hemma.



Vi vet ännu inte orsaken till detta, men just nu är mina tankar… — Ulf Kristersson (@SwedishPM) November 14, 2025