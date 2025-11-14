Ouvir
Estocolmo

Autocarro desgovernado mata três pessoas na Suécia. Motorista detido

14 nov, 2025 - 15:27 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Autoridades classificaram o acidente como "negligência", por doença súbita do motorista. Desconhece-se, para já, o número total de vítimas.

Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas quando um autocarro embateu numa paragem de autocarros no centro de Estocolmo, esta sexta-feira, de acordo com informações do jornal sueco "Expressen".

Uma doença súbita do motorista pode estar na origem do acidente, avança a polícia local, classificando-o já como "negligência grave". O motorista já foi detido e está a ser interrogado pelas autoridades para averiguarem e determinarem, com certezas, a causa do acidente que aconteceu às 15h40 locais (14h40 no fuso horário português).

As autoridades não adiantam mais pormenores das pessoas que terão morrido. O autocarro não transportava passageiros e deslocava-se em baixa velocidade, disse à Reuters um porta-voz do serviço de resgate de Estocolmo.

"Ainda há duas pessoas gravemente feridas e no hospital", confirmou a assessora de imprensa de Estocolmo, Michelle Marcher, ao "Expressen". Oito ambulâncias estão no local.

Em comunicado, a polícia adianta que o acidente aconteceu ao início da tarde na paragem de Valhallavägen, perto de uma faculdade. "Várias pessoas foram atropeladas pelo autocarro", acrescentam as autoridades.

"A polícia, os serviços de resgate e várias ambulâncias estão no local", é dito do incidente. O líder da linha de emergência sueca, Magnus Åkervik, já referiu que "este é um grande acidente".

"Vou ter pesadelos", testemunhou uma mulher na rua do acidente fatal. Relatando o "horrível" cenário ao jornal local sueco, a testemunha disse ter visto várias pessoas feridas e mortas no chão.

Uma moradora perto do local do acidente também disse ter ouvido "um estrondo" no momento do embate com a paragem de autocarros.

Em reação, o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, já lamentou e confirmou não saber a causa do acidente.

"Os meus pensamentos estão sobretudo com os afetados e com as suas famílias", escreveu Kristersson numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

A área do acidente vai ficar isolada durante a noite desta sexta-feira para inspecionar evidências.

