Calor extremo mata 540 mil pessoas por ano, avisa OMS

As alterações climáticas já estão a provocar uma emergência global de saúde, com mais de 540 mil pessoas a morrerem anualmente devido ao calor extremo, alertou esta sexta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Num relatório divulgado na conferência da ONU sobre o clima, COP30, que decorre em Belém, no Brasil, a OMS refere também que um em cada 12 hospitais no mundo está em risco de encerramento relacionado com o clima.

O documento, divulgado em conjunto pela OMS, pelo Governo do Brasil (presidência da COP30) e pelo Ministério da Saúde do Brasil, indica que o aumento das temperaturas e o colapso dos sistemas de saúde estão a ceifar mais vidas, e apela a uma ação imediata e coordenada para proteger a saúde num mundo que está a aquecer rapidamente.

O documento surge um dia depois do lançamento na COP30 de um Plano de Ação de Saúde de Belém, uma iniciativa da presidência brasileira da COP30. "A crise climática é uma crise de saúde – não num futuro distante, mas aqui e agora", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado num comunicado sobre o relatório.

Para o diretor-geral, o relatório "fornece provas sobre o impacto das alterações climáticas nos indivíduos e nos sistemas de saúde, bem como exemplos reais do que os países podem fazer -- e estão a fazer -- para proteger a saúde e reforçar os seus sistemas de saúde".

O relatório constata que 3,3 a 3,6 mil milhões de pessoas já vivem em áreas altamente vulneráveis às alterações climáticas, e os hospitais enfrentam um risco 41% maior de danos causados por eventos climáticos extremos em comparação com 1990.