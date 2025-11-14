Ouvir
Estados Unidos da América

Caso Jeffrey Epstein: Guardas demitidos após divulgarem e-mails de Maxwell

14 nov, 2025 - 21:57 • Redação, com Reuters

"Foram despedidos por acesso indevido ao sistema de e-mails", argumentou a advogada de Maxwell. Ainda não se sabe o número de guardas demitidos.

Guardas prisionais norte-americanos foram esta sexta-feira despedidos por partilharem e-mails da socialite britânica Ghislaine Maxwell, confirmaram os advogados da detida. Maxwell está a cumprir uma pena de 20 anos no estabelecimento prisional de segurança mínima no Texas, Estados Unidos da América (EUA), por ter ajudado o falecido ex-namorado Jeffrey Epstein numa rede de tráfico sexual.

Os funcionários enfrentaram "consequências adequadas", considerou a advogada Leah Saffian que representa a detida. "Foram despedidos por acesso indevido ao sistema de e-mails utilizado pelo departamento federal para permitir que os reclusos falem com o exterior", argumentou.

Ainda não se sabe o número de guardas demitidos.

Guardadas as mensagens de Maxwell, os funcionários da prisão no Texas partilharam as mensagens com o principal democrata na Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, Jamin Raskin. Os e-mails revelam a vida de Maxwell dentro da cela e privilégios, bem como possíveis mudanças na pena, avançou a CNN Internacional.

"Nenhum dos documentos partilhados com a Comissão estava sujeito ao privilégio entre advogado e cliente", indicou uma porta-voz democrata da Comissão Judicial e relembrou que é normal monitorizar a atividade e conversações dentro dos sistemas prisionais, sem aviso prévio.

A porta-voz condenou ainda "qualquer esforço do departamento federal para intimidar, silenciar ou retaliar contra quem tenha partilhado informações".

Trump anuncia investigação das ligações de Jeffrey Epstein a todos menos ele próprio

Mundo

Trump anuncia investigação das ligações de Jeffrey Epstein a todos menos ele próprio

Casa Branca chamou pelo menos uma congressista rep(...)

“Ao contrário do que afirma o congressista Raskin, a Sra. Maxwell não apresentou um pedido de comutação — nem um pedido de Perdão — à segunda Administração Trump. Antes de qualquer pedido desse tipo, um recluso tem de demonstrar que esgotou todas as possíveis vias de recurso", contrapôs a advogada de Maxwell.

A polémica Jeffrey Epstein já teve impacto na realeza britânica com o afastamento e até perda de título real do ex-Príncipe André, mas o caso que se arrasta desde 2005 nunca deixou o presidente dos EUA de fora.

Novos e-mails de Epstein revelaram que Donald Trump "sabia das raparigas", mas já anunciou esta sexta-feira que ordenou uma investigação das ligações de Jeffrey Epstein com várias personalidades, exceto a si próprio.

