Caso Jeffrey Epstein: Guardas demitidos após divulgarem e-mails de Maxwell

Guardas prisionais norte-americanos foram esta sexta-feira despedidos por partilharem e-mails da socialite britânica Ghislaine Maxwell, confirmaram os advogados da detida. Maxwell está a cumprir uma pena de 20 anos no estabelecimento prisional de segurança mínima no Texas, Estados Unidos da América (EUA), por ter ajudado o falecido ex-namorado Jeffrey Epstein numa rede de tráfico sexual.

Os funcionários enfrentaram "consequências adequadas", considerou a advogada Leah Saffian que representa a detida. "Foram despedidos por acesso indevido ao sistema de e-mails utilizado pelo departamento federal para permitir que os reclusos falem com o exterior", argumentou.

Ainda não se sabe o número de guardas demitidos.



Guardadas as mensagens de Maxwell, os funcionários da prisão no Texas partilharam as mensagens com o principal democrata na Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, Jamin Raskin. Os e-mails revelam a vida de Maxwell dentro da cela e privilégios, bem como possíveis mudanças na pena, avançou a CNN Internacional.



"Nenhum dos documentos partilhados com a Comissão estava sujeito ao privilégio entre advogado e cliente", indicou uma porta-voz democrata da Comissão Judicial e relembrou que é normal monitorizar a atividade e conversações dentro dos sistemas prisionais, sem aviso prévio.

A porta-voz condenou ainda "qualquer esforço do departamento federal para intimidar, silenciar ou retaliar contra quem tenha partilhado informações".