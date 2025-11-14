China ameaça Japão com derrota militar "arrasadora"

Derrota militar “arrasadora”. O aviso foi deixado esta sexta-feira pela China ao Japão, se as autoridades de Tóquio utilizarem a força para intervir na questão de Taiwan.

Irritadas com as declarações da primeira-ministra japonesa sobre a ilha, que Pequim reivindica, as autoridades chinesas desaconselham os cidadãos a viajar para território nipónico.

Tóquio convocou esta sexta-feira o embaixador chinês no Japão para protestar contra uma publicação online de um alto diplomata de Pequim sobre a primeira-ministra, Sanae Takaichi, prolongando um confronto de acusações que já dura há uma semana.

Takaichi desencadeou uma disputa diplomática com Pequim ao afirmar no parlamento, na semana passada, que um ataque chinês a Taiwan poderia constituir uma “situação de ameaça à sobrevivência” e desencadear uma resposta militar de Tóquio.

No sábado passado, o cônsul-geral da China em Osaka, Xue Jian, partilhou na plataforma X um artigo noticioso sobre as declarações de Takaichi relativas a Taiwan e comentou que “o pescoço sujo que se estende tem de ser cortado”, numa publicação entretanto apagada.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês retaliou convocando o embaixador chinês por aquilo que classificou como declarações “extremamente inadequadas” feitas por Xue.

Algumas altas figuras políticas no Japão defenderam a expulsão de Xue, mas Tóquio limitou-se, até agora, a pedir a Pequim que “tome as medidas apropriadas”, sem especificar.

O porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Jiang Bin, afirmou que as palavras de Takaichi eram extremamente irresponsáveis e perigosas.

“Se o lado japonês não aprender as lições da história e ousar correr riscos, ou até recorrer à força para interferir na questão de Taiwan, sofrerá apenas uma derrota esmagadora face ao Exército de Libertação Popular, de vontade de aço, e pagará um preço elevado”, declarou Jiang em comunicado.