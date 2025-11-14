Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Diplomacia

China ameaça Japão com derrota militar "arrasadora"

14 nov, 2025 - 22:57 • Ricardo Vieira, com Reuters

Declarações sobre Taiwan fazem subir a temperatura das relações entre Pequim e Tóquio.

A+ / A-

Derrota militar “arrasadora”. O aviso foi deixado esta sexta-feira pela China ao Japão, se as autoridades de Tóquio utilizarem a força para intervir na questão de Taiwan.

Irritadas com as declarações da primeira-ministra japonesa sobre a ilha, que Pequim reivindica, as autoridades chinesas desaconselham os cidadãos a viajar para território nipónico.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Tóquio convocou esta sexta-feira o embaixador chinês no Japão para protestar contra uma publicação online de um alto diplomata de Pequim sobre a primeira-ministra, Sanae Takaichi, prolongando um confronto de acusações que já dura há uma semana.

Takaichi desencadeou uma disputa diplomática com Pequim ao afirmar no parlamento, na semana passada, que um ataque chinês a Taiwan poderia constituir uma “situação de ameaça à sobrevivência” e desencadear uma resposta militar de Tóquio.

No sábado passado, o cônsul-geral da China em Osaka, Xue Jian, partilhou na plataforma X um artigo noticioso sobre as declarações de Takaichi relativas a Taiwan e comentou que “o pescoço sujo que se estende tem de ser cortado”, numa publicação entretanto apagada.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês retaliou convocando o embaixador chinês por aquilo que classificou como declarações “extremamente inadequadas” feitas por Xue.

Algumas altas figuras políticas no Japão defenderam a expulsão de Xue, mas Tóquio limitou-se, até agora, a pedir a Pequim que “tome as medidas apropriadas”, sem especificar.

O porta-voz do Ministério da Defesa chinês, Jiang Bin, afirmou que as palavras de Takaichi eram extremamente irresponsáveis e perigosas.

“Se o lado japonês não aprender as lições da história e ousar correr riscos, ou até recorrer à força para interferir na questão de Taiwan, sofrerá apenas uma derrota esmagadora face ao Exército de Libertação Popular, de vontade de aço, e pagará um preço elevado”, declarou Jiang em comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 14 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)