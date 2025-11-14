Ministra do Ambiente nomeada negociadora europeia para área da tecnologia

A ministra portuguesa do Ambiente e Energia, Maria Graça Carvalho, é a negociadora europeia para a área da tecnologia na 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30), que decorre em Belém, no Brasil, como anunciado esta sexta-feira.

Segundo um comunicado do Ministério do Ambiente e Energia (MAEN), Graça Carvalho foi designada pela presidência dinamarquesa da União Europeia (UE) e a decisão foi tomada no âmbito da articulação interna da UE para a preparação da Conferência.

A decisão "reflete um consenso alargado entre os Estados-Membros quanto à experiência da ministra portuguesa nas áreas da ciência, inovação e políticas climáticas e o seu percurso como negociadora internacional nas áreas do clima", indica o comunicado do Ministério.

Com a nomeação, precisa o MAEN, Maria da Graça Carvalho integra o núcleo de negociadores mandatados para representar a posição dos 27 Estados-Membros nas discussões relativas a tecnologias de mitigação e adaptação, financiamento tecnológico, mecanismos de transferência de tecnologia, cooperação com países em desenvolvimento e instrumentos de apoio à inovação climática.

"A tecnologia é um dos pilares decisivos para acelerar a ação climática global e para garantir que todos, sobretudo os mais vulneráveis, têm acesso a soluções eficazes e acessíveis. Na COP30, trabalharei com determinação para que a Europa fale a uma só voz e para que construamos compromissos ambiciosos, realistas e baseados no conhecimento científico", disse a ministra, citada no comunicado.

O Ministério recorda que Maria da Graça Carvalho tem experiência académica e governativa nas áreas da energia, ambiente, clima, ciência e inovação. Foi ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior, é professora catedrática da Universidade Técnica de Lisboa nas áreas da energia e das alterações climáticas.