Porto de Novorossiysk suspende exportação de petróleo após ataque ucraniano

O porto russo de Novorossiysk, localizado no Mar Negro, interrompeu esta manhã as exportações de petróleo. após um ataque com drones ucranianos, e a Transneft, empresa estatal russa de transportes, suspendeu o fornecimento de petróleo bruto ao porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A informação é avançada pela agência Reuters, que cita duas fontes do setor e indica que a Transneft não quis comentar o incidente.

O ataque, ocorrido durante a madrugada, provocou danos em várias infraestruturas, incluindo um navio, num dos principais portos russos para exportação de petróleo.

De acordo com o presidente da câmara de Novorossiysk, Andriy Kravchenko, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e diversas instalações petrolíferas foram afetadas. A informação foi divulgada através das redes sociais.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta sexta-feira que as suas tropas usaram mísseis de cruzeiro "Long Neptune" em alvos na Rússia durante a noite.

“Durante a noite, nossos guerreiros usaram com sucesso 'Long Neptunes' contra alvos designados em território russo – e esta é nossa resposta totalmente justa ao terror contínuo da Rússia”, escreveu Zelensky na rede social X.

“Os mísseis ucranianos estão a produzir resultados cada vez mais significativos e precisos praticamente todos os meses”, sublinhou.