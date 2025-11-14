Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Porto de Novorossiysk suspende exportação de petróleo após ataque ucraniano

14 nov, 2025 - 09:18 • Olímpia Mairos

Zelensky diz que a Ucrânia usou mísseis 'Long Neptune' em alvos na Rússia durante a noite.

A+ / A-

O porto russo de Novorossiysk, localizado no Mar Negro, interrompeu esta manhã as exportações de petróleo. após um ataque com drones ucranianos, e a Transneft, empresa estatal russa de transportes, suspendeu o fornecimento de petróleo bruto ao porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A informação é avançada pela agência Reuters, que cita duas fontes do setor e indica que a Transneft não quis comentar o incidente.

O ataque, ocorrido durante a madrugada, provocou danos em várias infraestruturas, incluindo um navio, num dos principais portos russos para exportação de petróleo.

De acordo com o presidente da câmara de Novorossiysk, Andriy Kravchenko, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e diversas instalações petrolíferas foram afetadas. A informação foi divulgada através das redes sociais.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse esta sexta-feira que as suas tropas usaram mísseis de cruzeiro "Long Neptune" em alvos na Rússia durante a noite.

“Durante a noite, nossos guerreiros usaram com sucesso 'Long Neptunes' contra alvos designados em território russo – e esta é nossa resposta totalmente justa ao terror contínuo da Rússia”, escreveu Zelensky na rede social X.

“Os mísseis ucranianos estão a produzir resultados cada vez mais significativos e precisos praticamente todos os meses”, sublinhou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)