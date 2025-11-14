Trump anuncia investigação das ligações de Jeffrey Epstein a todos menos ele próprio

Donald Trump anunciou esta sexta-feira uma investigação do Departamento de Justiça, e do FBI, às ligações de Jeffrey Epstein com várias personalidades. É a resposta do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) à revelação de novos emails do homem acusado duas vezes de tráfico sexual de menores. A lista de relações a investigar inclui Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman e o banco JP Morgan Chase, "e muitas outras pessoas e instituições", escreveu Trump. Mas não inclui o próprio Donald Trump — Epstein afirma, num dos emails revelados, que Trump "sabia das raparigas" vítimas de tráfico sexual, e que Trump "passou horas" com uma dessas vítimas na casa de Epstein. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Na publicação na rede social Truth Social — detida por Trump —, o Presidente dos EUA acusou os democratas de "utilizar a farsa Epstein, envolvendo democratas, e não republicanos, para tentar distrair do desastroso 'shutdown' deles", assim como "de todas as outras falhas deles".

Donald Trump alegou ainda que os emails recentemente revelados são "outro esquema Rússia, Rússia, Rússia, com todas as setas a apontar para os democratas". Acrescentou ainda que "estes homens, e muitos outros, passaram grandes porções da vida deles com Epstein, e na sua "ilha"". Trump fez várias publicações, esta quinta e sexta-feira, sobre o caso de Jeffrey Epstein. O Presidente norte-americano partilhou ainda um segmento do programa da Fox News "Jesse Waters Primetime", com a mesma mensagem emitida por Trump: de que o caso Epstein é uma farsa lançada pelos democratas, apesar de ser repetidamente utilizada por Trump para atacar os democratas — e ser tão importante para os movimento MAGA que está a criar desconforto com as ações de Trump. "Os democratas estão a fazer tudo ao seu alcance para promover a Farsa Epstein novamente, apesar de o DOJ [Departamento de Justiça] publicar 50.000 páginas de documentos, para distrair de todas as suas más políticas e perdas", escreveu Trump na primeira publicação sobre o caso esta sexta-feira, procurando depois intimidar o Partido Republicano a manter a unidade: "Alguns republicanos fracos caíram nas suas garras porque são macios e tolos".