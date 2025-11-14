Ouvir
Trump retira tarifas alfandegárias sobre carne de vaca, café e bananas

14 nov, 2025 - 23:30 • Lusa

Lista inclui produtos que os EUA não conseguem cultivar ou sequer produzem em quantidade insuficiente. Mudança acontece quando a administração Trump está sob pressão para reduzir o custo de vida dos americanos.

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, assinou esta sexta-feira um decreto que elimina as tarifas alfandegárias que o próprio tinha imposto, isentando produtos como café, carne de vaca e frutas exóticas.

"Determinei que certos produtos agrícolas não deveriam estar sujeitos às tarifas alfandegárias recíprocas" implementadas em abril, indicou no decreto. O chefe de Estado tomou esta decisão num momento em que a sua administração está sob pressão para reduzir o custo de vida dos americanos.

A lista integra produtos que os EUA não conseguem cultivar, ou produzem apenas em quantidade insuficiente face às necessidades, como o café, o chá, as bananas e outras frutas exóticas, ou ainda os pinhões.

Mas há também peças de carne de vaca, embora o preço desta carne tenha alcançado níveis recorde no país.

Em abril, o presidente norte-americano impôs direitos aduaneiros ditos "recíprocos", de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos que entram nos Estados Unidos, em nome da redução do défice comercial do país e do apoio à produção local.

Estes impostos abrangiam até produtos que não podem ser criados em solo americano.

Após uma derrota contundente nas eleições locais, a maioria republicana voltou a colocar a questão do custo de vida no topo das suas prioridades.

Donald Trump tinha sido reeleito garantindo que melhoraria o poder de compra dos americanos. A Casa Branca quis salientar esta semana as medidas tomadas para reduzir os preços de produtos de primeira necessidade, como a gasolina e os ovos, bem como o anúncio de um acordo para reduzir os preços de alguns medicamentos para emagrecer.

Supremo Tribunal dos EUA vai analisar legalidade das tarifas comerciais impostas por Trump

Supremo Tribunal dos EUA vai analisar legalidade das tarifas comerciais impostas por Trump

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos vai analisar(...)

A Casa Branca tinha anunciou nesta quinta-feira a conclusão de acordos comerciais com Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, prevendo taxas mais reduzidas para entrada de certas categorias de produtos destes países no mercado norte-americano.

Em quatro comunicados separados publicados no seu site, a presidência dos Estados Unidos refere que os referidos países latino-americanos beneficiarão de tarifas de importação reduzidas sobre certos produtos, como os agrícolas e têxteis, em troca de uma série de compromissos, incluindo abertura dos seus mercados aos produtos norte-americanos.

Um alto responsável norte-americano citado pela AFP indicou que "se manteriam inalteradas" as tarifas gerais de 10% impostas aos produtos da Guatemala, El Salvador e Argentina, e de 15% aos do Equador, mas que haveria "uma redução" em vários produtos.

O alto funcionário, que pediu anonimato, citou como exemplo as bananas, de que a Guatemala é um fornecedor de peso (41% do total das importações pelos Estados Unidos), além do Equador (19%).

Por outro lado, a Argentina comprometeu-se a abrir o seu mercado ao gado e às aves norte-americanas, bem como a simplificar a entrada de carne de bovino.

Alguns dos acordos anunciados esta sexta-feira garantem também, segundo a referida fonte, o acesso dos Estados Unidos a minerais estratégicos.

