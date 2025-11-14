Trump retira tarifas alfandegárias sobre carne de vaca, café e bananas

O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, assinou esta sexta-feira um decreto que elimina as tarifas alfandegárias que o próprio tinha imposto, isentando produtos como café, carne de vaca e frutas exóticas.

"Determinei que certos produtos agrícolas não deveriam estar sujeitos às tarifas alfandegárias recíprocas" implementadas em abril, indicou no decreto. O chefe de Estado tomou esta decisão num momento em que a sua administração está sob pressão para reduzir o custo de vida dos americanos.

A lista integra produtos que os EUA não conseguem cultivar, ou produzem apenas em quantidade insuficiente face às necessidades, como o café, o chá, as bananas e outras frutas exóticas, ou ainda os pinhões.

Mas há também peças de carne de vaca, embora o preço desta carne tenha alcançado níveis recorde no país.

Em abril, o presidente norte-americano impôs direitos aduaneiros ditos "recíprocos", de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos que entram nos Estados Unidos, em nome da redução do défice comercial do país e do apoio à produção local.

Estes impostos abrangiam até produtos que não podem ser criados em solo americano.

Após uma derrota contundente nas eleições locais, a maioria republicana voltou a colocar a questão do custo de vida no topo das suas prioridades.

Donald Trump tinha sido reeleito garantindo que melhoraria o poder de compra dos americanos. A Casa Branca quis salientar esta semana as medidas tomadas para reduzir os preços de produtos de primeira necessidade, como a gasolina e os ovos, bem como o anúncio de um acordo para reduzir os preços de alguns medicamentos para emagrecer.