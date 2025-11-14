Ouvir
Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos

Violência no Sudão. "Muita hipocrisia, muita encenação e pouca ação"

14 nov, 2025 - 09:06 • João Cunha

Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apela á comunidade internacional para agir, depois da queda da cidade de al-Fashir para as forças rebeldes paramilitares.

O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, fez esta sexta-feira um alerta contundente sobre o aumento da violência no Sudão, com “bombardeamentos, bloqueios e pessoas forçadas a deixar as suas casas”, e instou a comunidade internacional a agir.

“Houve muita hipocrisia, muita encenação e pouca ação. É preciso tomar ações contra os indivíduos e companhias que estão a alimentar o conflito e a lucrar com esta guerra. É preciso posicionarmo-nos contra essas atrocidades - uma demonstração de crueldade descarada usada para subjugar e controlar toda uma população", disse Volker Turk, na abertura de uma sessão especial do Conselho de Direitos Humanos para analisar a situação no Sudão.

Turk disse ainda que as atrocidades cometidas em al-Fashir “já se previam e podiam ter sido evitadas, mas isso não aconteceu”, mas lembrou que a comunidade internacional “tem o dever de atuar”.

Após 18 meses de cerco em al-Fashir, no Norte de Darfur, a insegurança extrema e as violações generalizadas dos direitos humanos, incluindo assassinatos em massa - com manchas de sangue detetadas por satélites no espaço - forçaram dezenas de milhares de famílias a fugir, muitas delas sem acesso a água, alimentos ou cuidados médicos.

Mas muitos não conseguiram fugir, após a captura daquela que era a última grande cidade do Darfur que não estava sob o controlo dos rebeldes das Forças de Apoio Rápido. Uma força paramilitar que entrou em guerra civil com o exército em abril de 2023 para tentar obter o controlo do país, e que agora lançou uma campanha de chacina contra alvos étnicos e políticos.

