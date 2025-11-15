Apesar do pedido de desculpas, Trump deverá processar BBC

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira que deverá processar a BBC na próxima semana, exigindo até 5 mil milhões de dólares, depois de a emissora britânica admitir ter editado de forma incorreta um vídeo de um discurso seu – embora insistindo que não existe fundamento jurídico para a queixa. A BBC mergulhou na sua maior crise em décadas depois da demissão de dois altos responsáveis, na sequência de acusações de parcialidade, incluindo a edição do discurso de Trump de 6 de Janeiro de 2021, dia em que os seus apoiantes invadiram o Capitólio. Os advogados de Trump tinham inicialmente estabelecido esta sexta-feira como prazo para a BBC retirar o documentário, sob pena de enfrentar um processo de “não menos” de mil milhões de dólares. Exigiram ainda um pedido de desculpas e indemnização pelos “avassaladores danos reputacionais e financeiros”, segundo uma carta vista pela Reuters.

A BBC, que admitiu que a edição das declarações de Trump foi um “erro de julgamento”, enviou na quinta-feira um pedido de desculpas pessoal ao Presidente, afirmou que não iria voltar a emitir o documentário, mas rejeitou a alegação de difamação. “Vamos processá-los por um valor entre mil milhões e 5 mil milhões de dólares, provavelmente algures na próxima semana”, disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, a caminho da Florida para o fim de semana. “Acho que tenho de o fazer, digo eu, até porque eles admitiram que aldrabaram”, afirmou. “Alteraram as palavras que saíam da minha boca.” Trump disse não ter falado com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer — com quem afirma ter construído uma relação sólida — sobre o assunto, mas planeia contactá-lo este fim de semana. Garantiu que Starmer tentou falar com ele e que estava “muito envergonhado” com o incidente. O documentário, transmitido no programa de referência da BBC, “Panorama”, juntou três excertos de vídeo do discurso de Trump, criando a impressão de que estava a incitar o motim de 6 de Janeiro de 2021. Os advogados de Trump dizem que isso é “falso e difamatório”. “Fiz uma declaração bonita” Numa entrevista ao canal britânico de direita GB News, Trump disse que a edição era “impossível de acreditar” e comparou-a à interferência eleitoral. “Fiz uma declaração bonita, e eles transformaram-na numa declaração que não era bonita”, afirmou. “Fake news era um bom termo, mas já não é suficiente. Isto vai para além do falso, isto é corrupto.”