Bruxelas fecha orçamento de 192,8 mil milhões de euros da UE para 2026

O Comité de Conciliação Orçamental concluiu o sábado a negociação sobre o orçamento da União Europeia (UE) para 2026, com as dotações de pagamento a ultrapassarem os 190 milhões de euros, foi anunciado.

"O Comité de Conciliação Orçamental concluiu, na madrugada de sábado, a negociação sobre o orçamento da União Europeia para 2026", lê-se numa nota do Partido Popular Europeu (do qual o PSD faz parte).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Este comité é composto por membros do Conselho Europeu e, em igual número, do Parlamento. Quando o Comité de Conciliação acorda num projeto comum, são dados 14 dias para o Parlamento e o Conselho aprovarem o mesmo.

O acordo alcançado este sábado, que prevê 192.768,1 milhões de euros em dotações de autorização e 190.091,6 milhões de euros em dotações de pagamento, foi apoiado pelo Partido Popular Europeu, Socialistas e Democratas, Conservadores e Reformistas Europeus, Renovar a Europa e pelos Verdes.

O Parlamento reverteu os cortes propostos pelo Conselho, verificando-se assim um financiamento adicional de 372,7 milhões de euros, em relação ao projeto de orçamento 2026.