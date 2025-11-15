Bruxelas fecha orçamento de 192,8 mil milhões de euros da UE para 2026

15 nov, 2025 - 18:27 • Lusa
O Comité de Conciliação Orçamental concluiu o sábado a negociação sobre o orçamento da União Europeia (UE) para 2026, com as dotações de pagamento a ultrapassarem os 190 milhões de euros, foi anunciado.
"O Comité de Conciliação Orçamental concluiu, na madrugada de sábado, a negociação sobre o orçamento da União Europeia para 2026", lê-se numa nota do Partido Popular Europeu (do qual o PSD faz parte).
Este comité é composto por membros do Conselho Europeu e, em igual número, do Parlamento. Quando o Comité de Conciliação acorda num projeto comum, são dados 14 dias para o Parlamento e o Conselho aprovarem o mesmo.
O acordo alcançado este sábado, que prevê 192.768,1 milhões de euros em dotações de autorização e 190.091,6 milhões de euros em dotações de pagamento, foi apoiado pelo Partido Popular Europeu, Socialistas e Democratas, Conservadores e Reformistas Europeus, Renovar a Europa e pelos Verdes.
O Parlamento reverteu os cortes propostos pelo Conselho, verificando-se assim um financiamento adicional de 372,7 milhões de euros, em relação ao projeto de orçamento 2026.
Deste acordo destaca-se, por exemplo, o financiamento para medidas de promoção dos produtos agrícolas europeus, no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que foi aumentado em 105 milhões de euros.
Segundo a mesma nota, o mecanismo de financiamento em cascata EURI foi aplicado para suportar os custos superiores ao previsto, com os juros do pacote de recuperação económica NextGenerationEU.
Assim, os valores que excedem a programação financeira vão ser custeados através da mobilização de 50% das "margens e flexibilidades orçamentais" e de metade das anulações recolhidas ao longo do período do Quadro Financeiro Plurianual.
O Parlamento alcançou também um aumento de 28 funcionários para o Tribunal de Justiça da União Europeia e para o Supervisor de Proteção de Dados.
Os orçamentos do Provedor da Justiça e do Serviço Europeu para a Ação Externa foram também reforçados, de modo a melhorar as condições de segurança dos edifícios diplomáticos.
Citado na mesma nota, o eurodeputado Hélder Sousa Silva, que participou nas reuniões de conciliação disse que "face aos atuais constrangimentos orçamentais, este foi o acordo possível e que salvaguarda os interesses dos contribuintes europeus".