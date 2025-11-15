Governo do Reino Unido vai limitar a proteção concedida aos refugiados

O governo britânico vai reduzir a proteção concedida aos refugiados, que serão "obrigados a regressar ao seu país de origem logo que seja considerado seguro", anunciou este sábado o Ministério do Interior num comunicado.

Esta medida faz parte de uma série de reformas, que deverão ser apresentadas e detalhadas na próxima semana pelo governo, com o objetivo de reduzir o número de migrantes a chegar ao Reino Unido.

Atualmente, o estatuto de refugiado no Reino Unido dura cinco anos, após os quais estas pessoas podem pedir autorização de residência permanente e ficam com um caminho aberto para tentarem obter a cidadania.

Alguns jornais britânicos tinham já noticiado que a ministra do Interior, Shabana Mahmood, ia anunciar esta medida, inspirada no sistema migratório dinamarquês.

Londres vai também eliminar o acesso automático às ajudas sociais para os requerentes de asilo, no âmbito da reforma destinada a combater a imigração irregular, anunciou o Ministério do Interior.

"No âmbito de um plano histórico, as ajudas automáticas concedidas às pessoas que pedem asilo vão chegar ao fim", lê-se no comunicado do Ministério.

A ministra Shabana Mahmood deve detalhar na segunda-feira o seu plano, apresentando-o no Parlamento, plano esse que pretende tornar o Reino Unido um destino menos atraente para os migrantes indocumentados, assim como facilitar a sua deportação.