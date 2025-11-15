Marjorie Taylor Greene culpa Trump por ameaças após corte de relações e insultos do Presidente

A republicana Marjorie Taylor Greene acusou este sábado Donald Trump de colocar a sua vida em perigo, afirmando que as críticas publicadas online pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) desencadearam uma onda de ameaças contra a congressista. Greene, notória e fervorosa apoiante de Trump, tem adotado recentemente posições contrárias às do Presidente, nomeadamente sobre a subida de preços e o caso Epstein. Este sábado, disse ter sido contactada por empresas de segurança privada com alertas sobre a sua segurança. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Historicamente, a retórica agressiva contra mim leva a ameaças de morte e múltiplas condenações de homens que foram radicalizados pelo mesmo tipo de retórica que está a ser dirigida a mim agora", escreveu Greene, membro da Câmara dos Representantes dos EUA pela Geórgia, na rede social X (antigo Twitter). "Desta vez, pelo Presidente dos Estados Unidos." Na sexta-feira à noite, Trump rompeu com Greene de forma devastadora nas redes sociais, referiu-se à congressista como "louca" e "lunática delirante", que reclamou por ele não atender as chamadas dela. Trump continuou as críticas este sábado com mais publicações, chamando-a de "congressista insignificante", "traidora" e "vergonha" para o Partido Republicano.

Agressão de Trump alimenta os "trolls radicais da internet"

Na primeira resposta, publicada na sexta-feira, Greene acusou Trump de mentir e de tentar intimidar outros republicanos antes da votação na Câmara dos Representantes na próxima semana, sobre a divulgação de arquivos relacionados ao falecido Jeffrey Epstein, um criminoso sexual condenado que era amigo de Trump nas décadas de 1990 e 2000, antes de (alegadamente) se desentenderem. Este sábado, Greene escreveu que agora tem uma "pequena compreensão" do medo e da pressão sentidos pelas vítimas de Epstein. "Como republicana, que vota esmagadoramente a favor dos projetos de lei e da agenda do presidente Trump, a agressão dele contra mim, que também alimenta a natureza venenosa dos seus trolls radicais da internet (muitos dos quais são pagos), é completamente chocante para todos", escreveu. A Casa Branca não respondeu às perguntas da Reuters sobre a publicação de Marjorie Taylor Greene.