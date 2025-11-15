Ouvir
Polícia do Rio de Janeiro diz que operação com mais de 120 mortos se deu em "cenário de guerra"

15 nov, 2025 - 10:08 • Lusa

Megaoperação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro resultou na morte de 121 pessoas

A polícia do Rio de Janeiro disse à Justiça que a intervenção que causou mais de 120 mortos em dois bairros de favelas desta cidade brasileira, em outubro, "se deu num cenário de guerra"

"Cumpre salientar, preliminarmente, que a ação deflagrada se deu num cenário de guerra e alta complexidade operacional, conforme amplamente divulgado pelos 'media'", lê-se num relatório elaborado pela força policial e enviado ao tribunal que emitiu os mandados de detenção para a operação de 28 de outubro, noticiou na sexta-feira a Agência Brasil.

Megaoperação contra o grupo Comando Vermelho no Brasil faz 132 mortos. Que grupo é este?

explicador Renascença

Megaoperação contra o grupo Comando Vermelho no Brasil faz 132 mortos. Que grupo é este?

A operação policial de larga escala que decorreu n(...)

Os mandados, que também permitiam a entrada em residências suspeitas, não puderam ser cumpridos devido a um intenso tiroteio entre as forças de segurança e supostos membros de organizações criminosas, uma situação que, de acordo com a polícia, obrigou a uma mudança no plano de ação.

A polícia forneceu ainda uma lista de sete moradas onde foram efetuadas detenções e apreensões de droga e outros artigos. Noutras 27 moradas, ou não foi encontrado nada de ilegal ou não foi possível aceder aos domicílios.

O relatório também foi enviado ao juiz do Supremo Tribunal Federal Alenxandre de Moraes, responsável pela investigação deste caso.

Esta operação foi a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro, matando pelo menos 121 pessoas, incluindo quatro agentes da polícia. O alvo eram membros do Comando Vermelho, uma das principais organizações criminosas do Brasil.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, celebrou o sucesso da operação - que contou com a participação de cerca de 2.500 militares - e atribuiu o grande número de mortos à reação violenta dos moradores dos dois bairros, apesar das críticas, incluindo do Presidente, Lula da Silva, que classificou a operação de massacre e desastrosa.

Na operação, realizaram-se 113 detenções e apreenderam-se 118 armas e uma tonelada de drogas.

