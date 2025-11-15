Putin e Netanyahu discutem por telefone situações em Gaza, Irão e Síria

15 nov, 2025 - 21:05
O presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, falaram este sábado por telefone sobre a situação no Médio Oriente, incluindo o cessar-fogo na Faixa de Gaza, mas também sobre os desenvolvimentos no Irão e na Síria.
A presidência russa informou em comunicado que os dois líderes "trocaram opiniões sobre a situação no Médio Oriente, incluindo os destacamentos na Faixa de Gaza no contexto do cessar-fogo e do acordo de troca de prisioneiros".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Além disso, o Kremlin indicou que foi também discutida "a situação em torno do programa nuclear iraniano e questões relacionadas com a promoção de uma maior estabilização na Síria".
O gabinete de Netanyahu confirmou a chamada e realçou que esta partiu "por iniciativa do presidente Putin", dando continuidade a "uma série de conversas recentes" para abordar questões regionais.
Esta é a segunda conversa telefónica entre ambos desde o início de outubro, quando Putin reiterou a Netanyahu o apoio do Kremlin a uma solução para o conflito israelo-palestiniano baseada no reconhecimento do Estado da Palestina.
Síria
Decisão tomada após várias famílias dos afetados t(...)
Os dois líderes são alvo de mandados de detenção emitidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra e contra a humanidade, no caso de Putin relacionados com a invasão russa da Ucrânia, e no de Netanyahu com a ofensiva israelita na Faixa de Gaza.
Após dois anos de conflito, o enclave palestiniano vive um cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro, que inclui trocas de reféns e prisioneiros com os islamitas do Hamas, a retirada parcial do exército israelita do território e o reforço da ajuda humanitária.
Uma segunda etapa do plano impulsionado pelos Estados Unidos, e ainda por acordar, prevê a continuação da retirada israelita, a desmilitarização do Hamas, a discussão da governação do território e da constituição de uma força internacional a destacar para o enclave.
A par do conflito na Faixa de Gaza, Israel envolveu-se noutras frentes militares nos últimos dois anos, que incluíram bombardeamentos contra instalações nucleares iranianas e ataques aéreos contra movimentos apoiados pela República Islâmica nos países próximos, como o Hezbollah no Líbano e os Huthis no Iémen.
No que toca à Síria, o regime de Bashar al-Assad, um aliado de Moscovo e de Teerão, foi derrubado em dezembro do ano passado por uma coligação rebelde de inspiração jihadista e Israel mantém desde então posições militares no sul do país, tal como também acontece no Líbano.