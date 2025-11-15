Zelensky anuncia reforma de setor energético após escândalo de corrupção

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou uma reformulação das empresas estatais de energia, incluindo a operadora nuclear Energoatom, que está no centro de um escândalo de corrupção há vários dias.

"Estamos a iniciar uma reformulação das principais empresas estatais de energia", anunciou o líder ucraniano em comunicado partilhado nas redes sociais, acrescentando que o novo conselho de supervisão deverá assumir funções dentro de uma semana na Energoatom.

Em causa está a relação de outras empresas estatais de energia, como a operadora hidroelétrica do país e as empresas nacionais de extração e transporte de gás.

Na segunda-feira, o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) anunciou a descoberta de um esquema criminoso que terá desviado cerca de 86 milhões de euros no setor, o que levou à demissão dos ministros da Justiça e da Energia.

Segundo Zelensky, será realizada uma auditoria completa às atividades financeiras das empresas visadas, juntamente com a substituição dos seus administradores e dos representantes do Estado nos conselhos de administração.