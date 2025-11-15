Ouvir
Ucrânia

Zelensky anuncia reforma de setor energético após escândalo de corrupção

15 nov, 2025 - 18:42 • João Pedro Quesado Lusa

O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia anunciou a descoberta de um esquema criminoso que terá desviado cerca de 86 milhões de euros no setor, o que levou à demissão dos ministros da Justiça e da Energia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou uma reformulação das empresas estatais de energia, incluindo a operadora nuclear Energoatom, que está no centro de um escândalo de corrupção há vários dias.

"Estamos a iniciar uma reformulação das principais empresas estatais de energia", anunciou o líder ucraniano em comunicado partilhado nas redes sociais, acrescentando que o novo conselho de supervisão deverá assumir funções dentro de uma semana na Energoatom.

Em causa está a relação de outras empresas estatais de energia, como a operadora hidroelétrica do país e as empresas nacionais de extração e transporte de gás.

Na segunda-feira, o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) anunciou a descoberta de um esquema criminoso que terá desviado cerca de 86 milhões de euros no setor, o que levou à demissão dos ministros da Justiça e da Energia.

Segundo Zelensky, será realizada uma auditoria completa às atividades financeiras das empresas visadas, juntamente com a substituição dos seus administradores e dos representantes do Estado nos conselhos de administração.

Von der Leyen diz que ativos russos são a forma mais eficaz de financiar a Ucrânia

Guerra na Ucrânia

Von der Leyen diz que ativos russos são a forma mais eficaz de financiar a Ucrânia

Para a presidente da Comissão Europeia, esta soluç(...)

"Qualquer esquema descoberto nestas empresas deve ser combatido com uma resposta rápida e justa", advertiu, indicando que instruiu os funcionários do Governo para manterem "uma comunicação constante e construtiva com as autoridades policiais e os organismos anticorrupção".

Este último escândalo teve ondas de choque na presidência, uma vez que o alegado mentor do esquema, Timur Mindich, era considerado um amigo próximo de Zelensky.

No passado verão, o Governo foi amplamente criticado por tentar retirar a independência ao NABU e à Procuradoria Anticorrupção (SAP), criados há 10 anos, mas recuou perante os protestos generalizados da sociedade civil e dos aliados ocidentais de Kiev.

O setor energético da Ucrânia tem sido severamente atingido nos últimos dias por uma campanha em grande escala de bombardeamentos com mísseis e drones russos, mergulhando grande parte do país na escuridão.

O último grande bombardeamento em Kiev, ocorrido na madrugada de sexta-feira, fez pelo menos sete mortos e dezenas de feridos.

