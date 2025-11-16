Ouvir
  • 16 nov, 2025
Erupção do vulcão Sakurajima obriga a cancelar voos no Japão

16 nov, 2025 - 11:42 • Reuters

Segundo a agência noticiosa Kyodo, trata-se da primeira erupção a ultrapassar os 4 km de altura em quase 13 meses.

O vulcão Sakurajima, localizado na ponta sul da ilha de Kyushu, entrou em erupção várias vezes este domingo, lançando uma coluna de fumo e cinzas que atingiu 4,4 quilómetros de altitude e obrigou ao cancelamento de dezenas de voos.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) informou que a primeira erupção ocorreu por volta da 1h00 locais deste domingo (16h00 de sábado em Lisboa), seguindo-se outras às 2h30 e 8h50.

A imprensa local reportou o cancelamento de cerca de 30 voos de e para o Aeroporto de Kagoshima devido à queda de cinzas.


A JMA adiantou que a nuvem de cinzas se deslocou para nordeste e que prevê queda de cinzas tanto em Kagoshima como na vizinha prefeitura de Miyazaki ao longo do dia.

O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão, registando erupções frequentes. Em 2019 lançou cinzas até 5,5 km de altitude.

