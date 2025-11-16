Irão diz que EUA não estão preparados para negociações nucleares “justas e equilibradas”

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou este domingo que a atual postura de Washington não demonstra qualquer prontidão para “negociações igualitárias e justas”, após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter deixado, na semana passada, a porta aberta a possíveis conversações.

As tentativas de retomar o diálogo sobre o programa nuclear iraniano têm falhado desde o ataque israelita ao Irão, em junho, apoiado por bombardeamentos norte-americanos contra instalações nucleares iranianas.

Os EUA, os seus aliados europeus e Israel acusam Teerão de usar o programa nuclear como fachada para desenvolver capacidade de produzir armas. O Irão insiste que o programa tem fins exclusivamente pacíficos.

Antes da chamada “guerra dos 12 dias”, Teerão e Washington realizaram cinco rondas de negociações indiretas, mas encontraram bloqueios, incluindo a questão do enriquecimento interno de urânio, que os EUA pretendem que o Irão abandone.

“Os Estados Unidos não podem esperar obter na mesa de negociações aquilo que não conseguiram na guerra”, declarou Abbas Araqchi, numa conferência em Teerão intitulada “O Direito Internacional sob Ataque”.

“O Irão estará sempre preparado para a via diplomática, mas não para negociações impostas”, acrescentou.

No mesmo evento, o vice-ministro Saeed Khatibzadeh acusou Washington de tentar alcançar “por via negocial de fachada” os objetivos que não conseguiu atingir durante o conflito.