Japoneses divididos sobre resposta militar à China em caso de ataque a Taiwan

O inquérito mostra que 48,8% dos entrevistados são favoráveis a uma intervenção japonesa, enquanto 44,2% se opõem. Por outro lado, 60,4% apoiam o plano da primeira-ministra Sanae Takaichi para reforçar o orçamento da defesa.

A opinião pública japonesa está dividida sobre a possibilidade de o Japão exercer o seu direito de defesa coletiva caso a China ataque Taiwan, revelou este domingo uma sondagem da agência Kyodo.

A sondagem surge num momento de crescente tensão diplomática entre Tóquio e Pequim, após declarações de Takaichi sobre Taiwan.

A líder japonesa afirmou a 7 de Novembro que um ataque chinês à ilha poderia representar uma “situação de ameaça existencial” para o Japão, justificando uma possível resposta militar.

A China, que não exclui o uso da força para reclamar o controlo sobre Taiwan – governada democraticamente e situada a apenas 110 km do território japonês –, rejeitou com veemência as declarações e aconselhou os seus cidadãos a evitarem viagens ao Japão.

Takaichi comprometeu-se a atingir já no atual ano fiscal o objetivo de despesas militares equivalentes a 2% do PIB, antecipando a meta anteriormente prevista para 2027.

A aprovação do governo Takaichi subiu para 69,9%, mais 5,5 pontos percentuais do que o registado no mês anterior, indicou a Kyodo.