Protestos da Geração Z espalham-se pelo México após morte de autarca

Na capital, um pequeno grupo de manifestantes encapuzados derrubou barreiras junto ao Palácio Nacional, onde reside a presidente Claudia Sheinbaum, desencadeando confrontos com a polícia de choque, que respondeu com gás lacrimogéneo, segundo testemunhas da Reuters.

Milhares de pessoas saíram às ruas este sábado em várias cidades mexicanas, sob o lema “Geração Z”, para protestar contra a escalada de violência no país, após o assassínio público de um autarca anti-crime no início do mês.

O secretário de Segurança Pública da Cidade do México, Pablo Vázquez, afirmou que 100 agentes ficaram feridos, 40 dos quais necessitaram de hospitalização. Outros 20 civis também sofreram ferimentos.

De acordo com Vázquez, 20 pessoas foram detidas e outras 20 encaminhadas por infrações administrativas.

Houve ainda marchas noutras regiões, incluindo no estado de Michoacán, onde a indignação aumentou após o assassínio a 1 de novembro do autarca de Uruapan, Carlos Manzo, morto a tiro durante uma celebração pública do Dia dos Mortos.

Em algumas manifestações na capital ouviram-se gritos contra o partido da presidente: “Fora, Morena.” Outros exigiam mais ação do Estado contra o crime, gritando: “O Carlos não morreu, o governo é que o matou.”

O grupo “Geração Z México”, que convocou os protestos, afirma num manifesto divulgado nas redes sociais que é apartidário e representa jovens cansados da violência, corrupção e abusos de poder.

O governo de Sheinbaum questiona a espontaneidade dos protestos, alegando que foram amplamente orquestrados por opositores de direita e impulsionados por bots nas redes sociais.