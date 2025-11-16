Sobreviventes exigem cancelamento de leilão de objetos do Holocausto na Alemanha

Um grupo de sobreviventes do Holocausto exigiu a uma leiloeira alemã que cancele a venda de centenas de artefactos, incluindo cartas escritas por prisioneiros dos campos de concentração nazis e outros documentos que identificam muitas pessoas pelo nome.

O Comité Internacional de Auschwitz, um grupo de sobreviventes sediado em Berlim, considera que se trata de um leilão "cínico e vergonhoso", segundo noticiou este domingo a agência de notícias DPA.

O leilão é intitulado "O Sistema de Terror" e está agendado para segunda-feira pela leiloeira Felzmann.

A coleção de mais de 600 lotes em leilão em Neuss, no oeste da Alemanha, inclui cartas escritas por prisioneiros de campos de concentração para os seus familiares, fichas policiais da Gestapo e outros documentos.

"Para as vítimas da perseguição nazi e os sobreviventes do Holocausto, este leilão é uma empresa cínica e vergonhosa que as deixa indignadas e sem palavras", comentou Christoph Heubner, vice-presidente executivo do comité, em comunicado divulgado no sábado.