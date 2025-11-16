Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Ucrânia assegura fornecimento de gás natural dos EUA a partir da Grécia para aquecer inverno

16 nov, 2025 - 19:49 • João Pedro Quesado

O acordo surge depois da Grécia ter garantido o seu primeiro contrato de longo prazo para o fornecimento de gás natural liquefeito dos EUA à Europa a partir de 2030, após a UE ter aprovado a proibição do gás russo a partir de 2027.

A+ / A-

A Ucrânia garantiu este domingo importações de gás natural dos Estados Unidos da América (EUA) provenientes da Grécia, para suprir as necessidades do inverno, de dezembro a março do próximo ano. O acordo foi assinado durante uma visita do Presidente Volodymyr Zelensky a Atenas.

A Ucrânia vai importar gás através de um gasoduto que atravessa a península balcânica, para garantir o fornecimento de substâncias essenciais após os ataques russos à infraestrutura energética e às instalações de produção de gás.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A empresa grega de gás DEPA e a estatal ucraniana Naftogaz anunciaram, em comunicado conjunto, que o acordo entra em vigor em dezembro. Zelensky, ao lado do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, afirmou que o fornecimento começa em janeiro.

"Reconstruímos cada vez que os russos destroem algo, mas isso realmente exige tempo, muito esforço, equipamentos e, no caso do gás... Importações para compensar a destruição causada pelos russos à nossa própria produção", disse Zelensky aos repórteres.

Von der Leyen diz que ativos russos são a forma mais eficaz de financiar a Ucrânia

Guerra na Ucrânia

Von der Leyen diz que ativos russos são a forma mais eficaz de financiar a Ucrânia

Para a presidente da Comissão Europeia, esta soluç(...)

Antes da visita à Grécia, Zelensky afirmou que Kiev tinha alocado fundos para importações de gás de parceiros e bancos europeus, com garantias da Comissão Europeia, bem como de bancos ucranianos, para ajudar a cobrir os quase 2 mil milhões de euros necessários.

O governo da Ucrânia também está a trabalhar com parceiros dos EUA para garantir o financiamento integral.

O acordo surge depois da Grécia ter garantido o seu primeiro contrato de longo prazo para o fornecimento de gás natural liquefeito dos EUA à Europa a partir de 2030, após a UE ter aprovado a proibição do gás russo a partir de 2027 devido à guerra de Moscovo na Ucrânia.

"A Grécia está a tornar-se numa provedora de segurança energética para a sua pátria", disse Mitsotakis a Zelenskiy, acrescentando que o acordo também ajudará a impedir a entrada de gás natural russo na Europa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 16 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos