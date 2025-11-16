Ucrânia assegura fornecimento de gás natural dos EUA a partir da Grécia para aquecer inverno

16 nov, 2025 - 19:49 • João Pedro Quesado
A Ucrânia garantiu este domingo importações de gás natural dos Estados Unidos da América (EUA) provenientes da Grécia, para suprir as necessidades do inverno, de dezembro a março do próximo ano. O acordo foi assinado durante uma visita do Presidente Volodymyr Zelensky a Atenas.
A Ucrânia vai importar gás através de um gasoduto que atravessa a península balcânica, para garantir o fornecimento de substâncias essenciais após os ataques russos à infraestrutura energética e às instalações de produção de gás.
A empresa grega de gás DEPA e a estatal ucraniana Naftogaz anunciaram, em comunicado conjunto, que o acordo entra em vigor em dezembro. Zelensky, ao lado do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, afirmou que o fornecimento começa em janeiro.
"Reconstruímos cada vez que os russos destroem algo, mas isso realmente exige tempo, muito esforço, equipamentos e, no caso do gás... Importações para compensar a destruição causada pelos russos à nossa própria produção", disse Zelensky aos repórteres.
Guerra na Ucrânia
Antes da visita à Grécia, Zelensky afirmou que Kiev tinha alocado fundos para importações de gás de parceiros e bancos europeus, com garantias da Comissão Europeia, bem como de bancos ucranianos, para ajudar a cobrir os quase 2 mil milhões de euros necessários.
O governo da Ucrânia também está a trabalhar com parceiros dos EUA para garantir o financiamento integral.
O acordo surge depois da Grécia ter garantido o seu primeiro contrato de longo prazo para o fornecimento de gás natural liquefeito dos EUA à Europa a partir de 2030, após a UE ter aprovado a proibição do gás russo a partir de 2027 devido à guerra de Moscovo na Ucrânia.
"A Grécia está a tornar-se numa provedora de segurança energética para a sua pátria", disse Mitsotakis a Zelenskiy, acrescentando que o acordo também ajudará a impedir a entrada de gás natural russo na Europa.