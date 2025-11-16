Ucrânia assegura fornecimento de gás natural dos EUA a partir da Grécia para aquecer inverno

A Ucrânia garantiu este domingo importações de gás natural dos Estados Unidos da América (EUA) provenientes da Grécia, para suprir as necessidades do inverno, de dezembro a março do próximo ano. O acordo foi assinado durante uma visita do Presidente Volodymyr Zelensky a Atenas.

A Ucrânia vai importar gás através de um gasoduto que atravessa a península balcânica, para garantir o fornecimento de substâncias essenciais após os ataques russos à infraestrutura energética e às instalações de produção de gás.

A empresa grega de gás DEPA e a estatal ucraniana Naftogaz anunciaram, em comunicado conjunto, que o acordo entra em vigor em dezembro. Zelensky, ao lado do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, afirmou que o fornecimento começa em janeiro.

"Reconstruímos cada vez que os russos destroem algo, mas isso realmente exige tempo, muito esforço, equipamentos e, no caso do gás... Importações para compensar a destruição causada pelos russos à nossa própria produção", disse Zelensky aos repórteres.