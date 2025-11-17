Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 17 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Antiga primeira-ministra do Bangladesh condenada à morte

17 nov, 2025 - 10:25 • João Malheiro

Depois de enfrentar muita contestação nas ruas por parte de estudantes em 2024, um áudio divulgado pela BBC comprovou que a então primeira-ministra ordenou o uso de força letal para reprimir os manifestantes.

A+ / A-

A antiga primeira-ministra do Bangladesh foi condenada à pena de morte esta segunda-feira, depois de ser considerada culpada de crimes contra a humanidade, pela repressão através de uso de força letal contra estudantes que se manifestaram no ano passado.

A decisão que condena Sheikh Hasina à pena mais pesada surge meses antes de novas eleições legislativas no país, que devem eleger um novo parlamento em fevereiro.

O partido da ex-líder do Governo, a Liga Awami, está impedido de participar nestas eleições.

Hasina governou o Bangladesh entre 2009 e 2024 antes de ter fugido do país em agosto do ano passado, para a Índia. Depois de enfrentar muita contestação nas ruas por parte de estudantes, um áudio divulgado pela BBC comprovou que a então primeira-ministra ordenou o uso de força letal para reprimir os manifestantes.

Mais de 1.400 pessoas morreram nos protestos estudantis do Bangladesh, segundo dados das Nações Unidas. Terão sido utilizadas espingardas de uso militar por parte da polícia, para combater os protestos na cidade de Daca, capital do país.

Com esta decisão, Sheikh Hasina será, imediatamente, detida, caso volte a entrar no país.

Ex-primeira-ministra do Bangladesh acusada de crimes contra a Humanidade

Ex-primeira-ministra do Bangladesh acusada de crimes contra a Humanidade

Crimes de Sheikh Hasina foram alegadamente cometid(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 17 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno hoje"

Dez anos dos atentados de Paris. "Ainda é o inferno ho(...)

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Robô dançarino marca presença na Web Summit 2025

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

Atores IA: vão criar ou roubar emprego?

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos

"Chacina". Moradores da favela no Brasil choram mortos