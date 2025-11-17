Antiga primeira-ministra do Bangladesh condenada à morte

A antiga primeira-ministra do Bangladesh foi condenada à pena de morte esta segunda-feira, depois de ser considerada culpada de crimes contra a humanidade, pela repressão através de uso de força letal contra estudantes que se manifestaram no ano passado.

A decisão que condena Sheikh Hasina à pena mais pesada surge meses antes de novas eleições legislativas no país, que devem eleger um novo parlamento em fevereiro.

O partido da ex-líder do Governo, a Liga Awami, está impedido de participar nestas eleições.

Hasina governou o Bangladesh entre 2009 e 2024 antes de ter fugido do país em agosto do ano passado, para a Índia. Depois de enfrentar muita contestação nas ruas por parte de estudantes, um áudio divulgado pela BBC comprovou que a então primeira-ministra ordenou o uso de força letal para reprimir os manifestantes.

Mais de 1.400 pessoas morreram nos protestos estudantis do Bangladesh, segundo dados das Nações Unidas. Terão sido utilizadas espingardas de uso militar por parte da polícia, para combater os protestos na cidade de Daca, capital do país.

Com esta decisão, Sheikh Hasina será, imediatamente, detida, caso volte a entrar no país.